"Do Rzeczy" nr 31: SILNI RAZEM – sekta Giertycha w akcji

- Najwytrwalsi z wytrwałych, najtwardsi z twardych. Internetowa grupa Silnych Razem, z nieformalnym liderem w osobie Romana Giertycha, pozycjonuje się na skrajnej flance obozu władzy. Wśród głównych wrogów są PiS i dziennikarze symetryści – pisze Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w tekście “Silni Giertycha”.

– Tusk prowadzi wściekłą wojnę z opozycją, a to politycznie osłabia Polskę na arenie międzynarodowej – mówi prof. Ryszard Legutko, filozof, kawaler Orderu Orła Białego, w latach 2017–2024 przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.





– Latem 1975 r. Steven Spielberg otworzył nową erę w dziejach kina. Na dobre i na złe – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Narodziny potwora”.

– Program polityczny Alternatywy dla Niemiec jest w dużym stopniu zbieżny z polskimi interesami strategicznymi. Dlatego jeśli w przyszłości AfD utworzy rząd w Niemczech, to najprawdopodobniej nie dojdzie do wieszczonej przez Mateusza Morawieckiego ogólnoeuropejskiej katastrofy i piątego rozbioru Polski. Zyskamy za to bardzo silnego sojusznika w walce z dwoma największymi zagrożeniami dla naszej narodowej suwerenności – zauważa Jarosław Lindenberg w tekście “Straszenie Niemcami”.





– Jednostka dowodzona przez Maksymiliana Sznepfa doskonale się sprawdziła na szlaku bojowymod Lenino aż do Berlina, również pod kątem oddania „ideałom” nowych władz. Ci żołnierze nie mieli żadnych wątpliwości, że w Puszczy Augustowskiej walczą z tzw. bandami – mówi dr Marek Jedynak w rozmowie z Piotrem Włoczykiem.



– Donald Trump wysłał światu wiadomość, że Ameryka nie zostawia Ukrainy samej na pastwę rosyjskich ataków. Jednocześnie jasno dał do zrozumienia amerykańskim podatnikom i wyborcom znużonym interwencjonizmem zbrojnym, że tak naprawdę USA jedynie odpłatnie umożliwiają swym sojusznikom dalsze wspieranie Ukrainy. Zarabiają przy tym i jednocześnie zrzucają odpowiedzialność za potencjalną klęskę na kraje europejskie – piszeWojciech Golonka w tekście “Wojna na sprzedaż”.

W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz zjadliwie o tzw. rekonstrukcji rządu.

