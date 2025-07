USA planują wycofanie żołnierzy z Europy. Redukcja nawet o 30 procent

Według źródeł zbliżonych do Pentagonu, rozważane jest ograniczenie sił nawet o 30 procent. Decyzja ma zapaść w ramach szerokiego przeglądu rozmieszczenia amerykańskich sił zbrojnych na świecie (Global Force Posture Review), którego wyniki mają zostać opublikowane we wrześniu.

Inne obszary zaangażowania

Planowane zmiany mają być odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie Indo-Pacyfiku, a także na wewnętrzną presję w USA na ograniczenie wydatków zagranicznych. Amerykańska administracja chce skupić się na nowych priorytetach strategicznych, co może oznaczać ograniczenie zaangażowania wojskowego w Europie, szczególnie w porównaniu do intensyfikacji obecności po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Według doniesień, rozważane jest m.in. wycofanie ok. 20 tys. żołnierzy, którzy zostali rozmieszczeni na kontynencie po rozpoczęciu wojny. Obecnie liczba amerykańskich wojskowych w Europie wynosi od 90 do 100 tysięcy. Największą koncentrację sił USA odnotowuje się w Niemczech, gdzie stacjonuje około 35 tys. żołnierzy. Kluczowe instalacje to baza lotnicza Ramstein – centrum operacji lotniczych i komunikacji satelitarnej USA – oraz Grafenwöhr, największy amerykański poligon poza granicami kraju.

Trump wycofa żołnierzy z Polski?

Według anonimowego urzędnika NATO cytowanego przez "Politico", redukcja może sięgnąć nawet jednej trzeciej obecnych sił w Europie, co może oznaczać wycofanie także jednostek z Europy Środkowo-Wschodniej – m.in. z Polski, Rumunii i państw bałtyckich.

W ostatnich miesiącach sekretarz obrony USA Pete Hegseth wielokrotnie podkreślał, że Europa musi przejąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. – Stany Zjednoczone nie mogą być na dłuższą metę gwarantem bezpieczeństwa całego kontynentu – mówił Hegseth, wzywając europejskich sojuszników do zwiększenia wydatków na obronność i rozbudowy sił zbrojnych w ramach NATO.

