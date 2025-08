Szydło: To są nasi chłopcy, i nasze dziewczyny

W czwartek na placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbył się Apel Pamięci. Hołd powstańcom warszawskim oddali m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Głowa państwa odznaczyła powstańców orderami.

W piątek wielu polityków i publicystów zamieszcza okolicznościowe wpisy dotyczące Powstania Warszawskiego. Wśród nich głos zabrała Beata Szydło, była premier.

"To są nasi chłopcy, i nasze dziewczyny. Czasem w niemieckich hełmach i z niemiecką bronią – ale z biało-czerwonymi opaskami. Powstańcy wyrwali Niemcom broń, żeby walczyć o wolną Polskę. Często zapłacili najwyższą cenę ze swój opór wobec zła, ale na zawsze pozostaną bohaterami. Cześć i chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego!" – napisała polityk w serwisie X.

81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie to największa bitwa miejska w dziejach Polski. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w godzinie "W", czyli o 17:00.

W Powstaniu Warszawskim walczyło około 45-50 tysięcy Polaków. Przeciwko nim stanęło, w kulminacyjnym momencie, 50 tysięcy Niemców. Polacy nie mieli jednak większych szans – byli słabo uzbrojeni. W broń palną wyposażonych było niespełna 10 procent wszystkich Powstańców. Niemcy mieli do dyspozycji każdy rodzaj broni, łącznie z bronią pancerną i artylerią.

Do dziś nie do końca wiadomo, kto odpowiada za podjęcie decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Powszechnie wskazuje się na Tadeusza "Bora" Komorowskiego, lecz niewykluczone, że dążył do tego także premier Stanisław Mikołajczyk, który uważał Powstanie za dobrą kartę przetargową w negocjacjach ze Stalinem.

