"Szli do walki, wiedząc, że czeka ich śmierć". Poruszające słowa Nawrockiego

To była walka nie tylko z niemieckim okupantem. To był także wyraźny głos sprzeciwu wobec planów Moskwy – podkreśla prezydent Nawrocki we wpisie na temat Powstania Warszawskiego.

W czwartek na placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbył się Apel Pamięci. Hołd powstańcom warszawskim oddali m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Głowa państwa odznaczyła powstańców orderami. W piątek, 1 sierpnia, Karol Nawrocki zamieścił specjalny wpis dotyczący Powstania Warszawskiego. "Powstanie Warszawskie było bohaterskim zrywem Polaków, którzy pokazali światu, że na ziemiach okupowanej przez Niemców i Sowietów Polski działa Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa – legalne Wojsko Polskie wierne Rządowi RP na uchodźstwie. Warszawa miała zostać wyzwolona przez Polaków, zanim wkroczy Armia Czerwona. Chodziło o sprawczość, suwerenność, o prawo do decydowania o własnym losie" – napisał prezydent elekt. Nawrocki wskazał, że powstanie było walką nie tylko z niemieckim okupantem, ale także stanowiło wyraźny głos sprzeciwu wobec planów Moskwy. "Wobec narzucanej zmiany granic i podporządkowania Polski sowieckiej strefie wpływów. Powstanie pokazało, że Polacy nie godzą się na taki scenariusz – dodał. " Powstańcy szli do walki, wiedząc, że czeka ich śmierć. Szli do walki z Polską w sercach, z biało-czerwonymi opaskami na rękach. Dumni i odważni, nie zadawali pytań o sens tego heroicznego zrywu. Dziś zatrzymując się w zadumie o godzinie 17.00 na ulicach polskich miast, oddajmy cześć naszym Bohaterom! Niech żyje wolna Polska" – wskazał prezydent elekt. 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Powstanie Warszawskie to największa bitwa miejska w dziejach Polski. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w godzinie "W", czyli o 17:00. W Powstaniu Warszawskim walczyło około 45-50 tysięcy Polaków. Przeciwko nim stanęło, w kulminacyjnym momencie, 50 tysięcy Niemców. Polacy nie mieli jednak większych szans – byli słabo uzbrojeni. W broń palną wyposażonych było niespełna 10 procent wszystkich Powstańców. Niemcy mieli do dyspozycji każdy rodzaj broni, łącznie z bronią pancerną i artylerią. Do dziś nie do końca wiadomo, kto odpowiada za podjęcie decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Powszechnie wskazuje się na Tadeusza "Bora" Komorowskiego, lecz niewykluczone, że dążył do tego także premier Stanisław Mikołajczyk, który uważał Powstanie za dobrą kartę przetargową w negocjacjach ze Stalinem.

