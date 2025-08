Kolejny atak na policjantów. Napastnik został postrzelony

Jak opisuje świętokrzyska policja, dzisiaj około godziny 15:30 policjanci interweniowali wobec agresywnego 36-latka. Mężczyzna był uzbrojony w metalową pałkę. W pewnym momencie napastnik ruszy na policjantów. Po oddaniu strzały ostrzegawczego, funkcjonariusze użyli broni wobec atakującego. Mężczyzna został postrzelony i trafił do szpitala. Policjanci nie odnieśli żadnych obrażeń. Trwa wyjaśnianie okoliczności sprawy.

Kolejny atak na policjantów

Zdarzenie w powiecie jędrzejowskim to kolejny atak na funkcjonariuszy policji, podczas którego musieli oni użyć broni palnej. W czwartek rano w Sosnowcu doszło do tragicznego zdarzenia. Około godz. 5:00 policja otrzymała wezwanie na ulicę Mikołajczyka do pobudzonego mężczyzny z maczetą w dłoni. Miał on uszkodzić zaparkowane samochody osobowe i autobus miejski. Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna skierował swoją agresję na nich i nie wykonywał poleceń mundurowych.

– Na miejscu zastano mężczyznę biegającego z niebezpiecznym narzędziem. Nie reagował on na słowa policjantów, którzy polecili mu się zatrzymać. W jego kierunku oddano strzały. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł – relacjonowała Dorota Pelon z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

– Mężczyzna dokonał zniszczenia czterech samochodów i autobusu. Ustalono tożsamość sprawcy – to Polak w wieku 45 lat. Nie był mieszkańcem Sosnowca i działał sam – przekazała.

Jak podała w komunikacie śląska policja, w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia, funkcjonariusze użyli broni palnej. W wyniku oddanych strzałów agresywny mężczyzna został ranny. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Napastnik został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

