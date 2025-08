Wróciły krzyże na Kopiec PW. "Trzaskowski ich nie chciał"

W 2023 roku w trakcie modernizacji parku Akcji "Burza" i Kopca Powstania Warszawskiego władze Warszawy usunęły z niego drewniane krzyże, ustawiane tam od 2005 roku – na 60. rocznicę Powstania Warszawskiego – przez harcerzy i społeczników. Władze stolicy nigdy nie przywróciły krzyży.

Krzyże upamiętniające powstańców warszawskich wróciły na miejsce

Krzyże wróciły na miejsce, ale – pierwsze – za sprawą Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a drugie – za sprawą społeczników, na czele z radnym PiS z dzielnicy Mokotów, Radosławem Sosnowskim.

Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, w rozmowie z DoRzeczy.pl, zauważył, że "krzyże przez 20 już lat wpisały się w krajobraz i wizerunek tego miejsca". – Stały się ważnym elementem kopca Powstania Warszawskiego – zauważył.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości podkreślił, że stowarzyszenie zwracało się początkowo do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z pytaniami o to, dlaczego krzyże nie zostały przywrócone. – Dostaliśmy odpowiedź nawet nie wymijającą, a uchylającą się. Oczywiście, podpisana była przez urzędnika, natomiast Urząd Warszawy wskazał, że nie jest w ogóle właściwy w tej sprawie i skierował nas do Zarządu Zieleni Miejskiej. Nie do końca się z tym zgodziliśmy, dlatego też podjęliśmy jeszcze polemikę z urzędem, ale wiedząc, że i tak stanowiska nie uzyskamy, to równolegle zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej – otrzymaliśmy od nich odpowiedź, że te krzyże nie wpisują się w obecną koncepcję oraz, że miejsce krzyży jest gdzie indziej – na cmentarzach, czy w miejscach sakralnych – tłumaczył.

Bartosz Malewski zwrócił uwagę, że "krzyż jest nie tylko symbolem religijnym, ale znakiem ważnym w kulturze i w historii Polski – niezależnie od indywidualnego podejścia do wiary, jest powszechnym znakiem upamiętnienia osoby zmarłej". – Nie zgodziliśmy się z treścią odpowiedzi i widząc jej treść zauważyliśmy, że Zarząd Zieleni Miejskiej nie ma zamiaru przywrócić krzyży – mówił.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości upamiętniło 81 powstańców

Zaznaczył, że w związku Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zdecydowało się na własne działanie. – Zdecydowaliśmy się upamiętnić 81 powstańców z tego względu, że 1 sierpnia obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – powiedział.

twitter

Bartosz Malewski podkreślił, że w sposób szczególny Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chciało upamiętnić osoby dla nich bliskie, czyli ludzi wywodzących się ze środowiska narodowego. – Między innymi Tadeusza Gajcego czy Zdzisława Stroińskiego, którzy byli poetami Powstania Warszawskiego, związanymi z pismem "Sztuka i Naród", a także księdza Jan Salamuchę, który był członkiem Obozu Narodowo-Radykalnego, kapelanem Narodowych Sił Zbrojnych, majora Leona Nowakowskiego, twórcę pułku NSZ im. Sikorskiego i batalionu Chrobry II, który wszyscy kojarzymy z Powstania Warszawskiego. Upamiętniliśmy oczywiście tych, którzy w powstaniu zginęli, ale także tych, którzy powstanie szczęśliwie przeżyli i służyli Polsce również w kolejnych latach, a odeszli w późniejszym czasie – między innymi Wiesława Chrzanowskiego, który był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz NOW, później marszałek Sejmu i minister w czasach III RP oraz Witolda Pileckiego. Łącznie upamiętniliśmy 81 osób – wyliczył.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zwrócił uwagę, że do przywrócenia krzyży przyczynili się sympatycy i darczyńcy. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo bez ich wsparcia nie byłaby możliwa forma upamiętnienia powstańców warszawskich – podkreślił.

"Trzaskowski nie chciał mieć krzyży, a ma ich dwukrotnie więcej"

Bartosz Malewski podkreślił, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie było jedyne, jeżeli chodzi o przywrócenie krzyży. – W tzw. międzyczasie inna grupa społeczna przywróciła krzyże na Kopiec Powstania Warszawskiego. Krzyże, przywrócone przez tę grupę, są opisane tabliczkami konkretnych batalionów. Działania Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i działania społeczników się uzupełniają. My upamiętniliśmy powstańców z imienia i nazwiska, a druga grupa upamiętniła konkretne bataliony – zauważył.

W ocenie prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości "Rafał Trzaskowski nie chciał mieć w ogóle krzyża na Kopcu Powstania Warszawskiego, a w tym momencie ma ich dwukrotnie więcej niż pierwotnie".

Kopiec Powstania Warszawskiego szczególnym miejscem

Z kolei Radosław Sosnowski, radny PiS z warszawskiej dzielnicy Mokotów, z inicjatywy którego na Kopcu Powstania Warszawskiego znalazły się pod koniec lipca krzyże upamiętniające konkretne bataliony powstania, w rozmowie z DoRzeczy.pl zwrócił uwagę na fakt, że Kopiec Powstania Warszawskiego jest szczególnym miejscem, ponieważ powstał z gruzów i był usypywany od roku 1945. – Wśród tych gruzów, co więcej niż pewne, były szczątki mieszkańców Warszawy pomordowanych przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego. Dlatego ten kopiec to miejsce szczególne, które powinno się łączyć zarówno z zadumą, jak i z pamięcią o pomordowanych mieszkańcach. Kotwica Powstańcza stanęła na szczycie kopca na początku lat dziewięćdziesiątych – podkreślił.

Radny PiS przypomniał, że "w 2004 roku, za czasów prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego, który wtedy był prezydentem Warszawy, kopiec przeszedł pierwszą modernizację". – Powstała wtedy droga na szczyt i wypłaszczenie pod kotwicą, dzięki któremu można było tam odbywać duże uroczystości patriotyczne na rocznicę początku i końca Powstania Warszawskiego”. Radosław Sosnowski zwrócił uwagę, że to wtedy, wzdłuż głównej drogi, zostały ustawione krzyże. – Ustawili je harcerze, którzy wcześniej umieścili krzyże na terenie Mokotowa, w miejscach, w których walczyli i ginęli powstańcy. Na koniec obchodów w 2004 roku, krzyże zostały przeniesione na dwie strony, wzdłuż głównej drogi na szczyt kopca – mówił.

Radosław Sosnowski powiedział, że "krzyże wtopiły się w okolice, były naturalnym elementem, który nadawał temu miejscu większy poziom więzi z tradycją".

Usunięte krzyże odnalazły się w brudnych workach

Radny PiS zauważył, że krzyże były tam przez 20 lat i nikomu nie przeszkadzały. – Jednak w 2023 roku w trakcie ostatniej renowacji za czasów prezydenta Rafała Trzaskowskiego, krzyże zostały zdjęte z kopca. Przez dłuższy czas nikt nie wiedział, gdzie one się znajdują. Interweniowałem ja, jako radny, ale nikt nie był w stanie wskazać, gdzie one są i dlaczego zostały zdjęte – mówił.

Sosnowski przypomniał, że dopiero na skutek interwencji poselskiej Anity Czerwińskiej, krzyże zostały odnalezione. – Okazało się, że są one w baraku Zarządu Zieleni Miejskiej, w brudnych, plastikowych workach i prawdopodobnie leżą tam do dziś – dodał.

Grupa warszawiaków przywróciła krzyże powstańcze

Zdaniem Radosława Sosnowskiego, nie można było liczyć na żadne sensowne rozwiązanie ze strony miasta, więc 27 lipca, w niedzielę, przed 81. rocznicą Powstania Warszawskiego, w obliczu "bezczelności władz miasta, grupa warszawiaków wstawiła krzyże powstańcze w to samo miejsce, czyli wzdłuż alei wiodącej na szczyt Kopca". – To kilkadziesiąt krzyży, na których są tabliczki z nazwami oddziałów powstańczych walczących w Powstaniu Warszawskim – mówił. Poinformował, że krzyże poświęcone są np. księżom, ludności cywilnej, zakonnicom, ale także Węgrom, którzy pomagali w powstaniu.

twitter

81. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17:00. Planowane było na kilka dni, ale trwało ponad dwa miesiące. Do walki stanęło około 40-50 tys. powstańców. W czasie walk zginęło około18 tys. z nich, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 180 tys. zabitych. Około 500 tys. mieszkańców Warszawy, wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Czytaj też:

Warszawa: Duda i Nawrocki wzięli udział w koncercie piosenek powstańczychCzytaj też:

Konfederacja przypomniała w Berlinie o Powstaniu. Minister: Opowiadają pół prawdy