Polityk KO broni dziennikarza TVN24 przed Kaczyńskim

W środę w Sejmie Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Uroczystości towarzyszyły duże emocje. Między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem doszło do spięcia. W trakcie rozmowy na sejmowym korytarzu pracownik stacji w dość niemiłych słowach odezwał się do poseł PiS Joanny Lichockiej. Te słowa wyraźnie wzburzyły Kaczyńskiego. – Niech pan się wobec kobiet jednak inaczej zachowuje. (...) Ja z chamami nie rozmawiam, pan jest chamem – oświadczył prezes PiS i zakończył rozmowę.

Brejza składa zawiadomienie

Zawiadomienie do sejmowej komisji etyki na słowa Kaczyńskiego złożył europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

"Uważam, że tego typu wypowiedź jest skrajnie nieakceptowalna w przestrzeni publicznej, a tym bardziej nie przystoi parlamentarzyście. Obraźliwe określenie wobec dziennikarza wykonującego swoje obowiązki służbowe narusza nie tylko Zasady Etyki Poselskiej, ale i konstytucyjną zasadę wolności słowa i prasy (...) Warto podkreślić, że obrażanie przedstawicieli mediów przez osobę pełniącą mandat poselski podważa zaufanie do instytucji parlamentu i stwarza atmosferę zastraszania wobec dziennikarzy, którzy mają konstytucyjne prawo do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od osób pełniących funkcje publiczne" – napisał Brejza we wniosku i wskazał, że oczekuje ukarania prezesa PiS oraz "wyrażenie jednoznacznego stanowiska" wobec tego typu zachowań.

wcześniej w Sejmie Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką i oficjalnie objął urząd. Potem wygłosił orędzie, w którym zapowiedział m.in. zwołanie Rady Gabinetowej i zwrócił się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska.

