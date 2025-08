Nawrocki do żołnierzy: Nigdy nie powiem "naprzód!". Zawsze powiem "za mną!"

Podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydent Karol Nawrocki przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

– Stajemy dziś w miejscu szczególnym dla polskiej świadomości wspólnotowej, historii i sercu każdego polskiego żołnierza – przy Grobie Nieznanego Żołnierza, który jest symbolem poświęcenia za Polskę – mówił prezydent. – Przez całe 5 lat sprawowania mojego urzędu będą Was – żołnierze – nazywać bohaterami naszej współczesności. Bo nimi jesteście! Jesteście świadomi tego, że w zakresie Waszych obowiązków wpisane jest poświęcenie i to, by o Ojczyznę się bić. Będę stał za każdym szeregowym żołnierzem, wspierał wszystkich rekrutów i polską młodzież, która chce bronić bezpieczeństwa Polski – zapewniał.

Zapowiedź prezydenta

– Mamy głębokie przekonane, że dzisiaj o tym, czy Polska jest bezpieczna decydują polscy żołnierze i oficerowie. Nie ma bezpieczeństwa Polski bez polskiego żołnierza. Będę aktywnym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i będę chciał mieć wpływ na rozwój Sił Zbrojnych. Taki mam obowiązek i będę się z niego wywiązywał. Podjąłem decyzję, że w ramach BBN, na którego czele stanie prof. Cenckiewicz, powstanie specjalny departament technologii przełomowych, żeby wspierać wszystkie wysiłki MON i polskiego wojska w rozwoju nowych technologii – zapowiedział Karol Nawrocki.

– Zrobię wszystko, żeby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię; najsilniejszą armię NATO w Europie – dodał.

Karol Nawrocki podkreślił, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych nie będzie mówił do żołnierzy "naprzód", ale "za mną". – Dziś jedynym naszym symbolem i znakiem jest Orzeł Biały i biało-czerwona flaga. A Wasz Prezydent nigdy, obiecuję, nie powie do Was "naprzód!". Zawsze będę mówił "za mną!".

Czytaj też:

Europejscy przywódcy gratulują Nawrockiemu. "Czekam na spotkanie"Czytaj też:

"No to wojna", "Tusk zatęskni za Dudą". Gorąco po orędziu Nawrockiego