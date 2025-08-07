Żurek będzie miał kłopoty? Złożono na niego zawiadomienie do prokuratury

Nowy minister sprawiedliwości zapowiada zdecydowane działania mające przywrócić w Polsce praworządność. Waldemar Żurek podjął już decyzje dotyczące ponad 50 dymisji – odwołał dziewięć osób z delegacji w MS, a także 46 prezesów i wiceprezesów sądów.

Romanowski składa zawiadomienie

Tymczasem poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski, w ramach "dokumentowania bezprawia rządu Donalda Tuska na potrzeby porządkowania państwa w przyszłości", zawiadomił prokuraturę w sprawie działań Żurka. Jak pisze przebywający na Węgrzech polityk, zarzuty "są poważne".

"Nadużycie władzy (art. 231 § 2 k.k.) w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.) – wszystko w związku z bezprawnym zawieszeniem prezesów i wiceprezesów sądów w okręgu zamojskim i w całej Polsce. Minister działał na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 2/24), który utracił moc obowiązującą. Mimo to, bez zgody KRS rozpoczął czystkę – m. in. wobec prezesa i wiceprezesów SO w Zamościu, prezesów sądów rejonowych z Zamojszczyzny oraz w innych miejscach w Polsce; łącznie 46 prezesów i wiceprezesów – bez żadnych podstaw prawnych, z pogwałceniem zasady trójpodziału władzy i niezależności sądów" – napisał Romanowski.

Polityk uważa, że działania Żurka to "element szerszego planu politycznego zastraszenia środowiska sędziowskiego, podporządkowania sądów wykonawczej władzy oraz zapewnienia korzyści – majątkowych dla przyszłych nominatów na politycznym pasku ministra, i osobistych – dla niego samego i jego zaplecza".

twitter

Poseł napisał, że bezprawne działania wobec sędziów zostały podjęte przez trzy osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości w sposób "skoordynowany i systemowy". Osoby te wykorzystały "legalne struktury i procedury w celach przestępczych".

"Złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania i zastosowanie aresztu tymczasowego wobec osób objętych zawiadomieniem. Państwo prawa nie może tolerować sytuacji, w której najważniejszy urzędnik resortu sprawiedliwości sam je deprawuje. Czas przerwać ten chocholi taniec" – podkreślił Romanowski.

Czytaj też:

Kierwiński z Żurkiem mają plan B ws. sędziów. "Alternatywna ścieżka"Czytaj też:

Jest pierwszy protest przeciwko decyzji Żurka