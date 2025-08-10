Trump gra w golfa, Europa płaci rachunki

W swej „Lekcji historii klasycznej” Jacek Kaczmarski być może nieco na wyrost zestawił ujarzmianie Galii ogniem i mieczem przez Juliusza Cezara z tegoż ćwiczeniami lapidarności stylu, niemniej to ten dość skontrastowany obraz przywołało we mnie ostatnie granie Donalda Trumpa w golfa pośród jego trudów rozwiązywania węzłów gordyjskich naszego globu i konsolidacji pax americana. Ma się rozumieć, ta prywatno-publiczna, urlopowo-państwowa, sportowo-polityczna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w ojczyźnie jego matki, Szkocji, miała kilka poważnych zalet – wśród których, po czterech latach zmowy milczenia wokół demencji Joe Bidena, samo potwierdzenie kondycji zdrowotnej „lidera wolnego świata” nie należy do błahych.