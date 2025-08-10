Z uśmiechem na twarzy

SPODE ŁBA | Rzadką wśród polskich polityków łagodnością charakteru wykazał się pod koniec urzędowania prezydent Andrzej Duda.
W ostatnich dniach lipca nadał on stopnie generalskie niewielkiej grupie wojskowych – których wyróżniać miało rodzinne pokrewieństwo z innymi generałami lub prominentnymi politykami rządzącej lewicy. Stopień generalski – generalnego inspektora Policji – nadał też komendantowi głównemu tej służby, Markowi Boroniowi.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
