Europosłowie PiS... spisani przez policję. "Służby Tuska są przewrażliwione"

Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, powiedział DoRzeczy.pl, że wraz z Jackiem Ozdobą pod KPRM mieli ze sobą wielki znak "Ministerstwo Śledzia i Wódki", który – jak tłumaczył – wbijali młotkiem przed KPRM. – Rząd Donalda Tuska dał "Ministerstwu Śledzia i Wódki dofinansowanie z KPO w wysokości 430 tys. zł – przypomniał.

Tobiasz Bocheński i Jacek Ozdoba mieli również taczkę. – To było jednorazowe, bezzwrotne dofinansowanie od Prawa i Sprawiedliwości dla Donalda Tuska, żeby wyjechał z KPRM na taczce i już nie wracał – tłumaczył w rozmowie z nami wiceprezes PiS.

Europosłowie PiS spisani przez policję

Europoseł poinformował, że wtedy zjawili się "bardzo rozgniewani na funkcjonariusze SOP", pytając polityków PiS, co robią. – Następnie pojawiła się policja, która nas spisała. Nie mamy żadnych pretensji do funkcjonariuszek policji, ponieważ były bardzo profesjonalne i uprzejme. To jednak pokazuje, jak bardzo przewrażliwione są służby Donalda Tuska – powiedział DoRzeczy.pl Tobiasz Bocheński.

Wiceprezes PiS dodał, że nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej w życiu został spisany przez policję.

Podczas sobotniej konferencji pod KPRM Tobiasz Bocheński mówił m.in., że afera KPO to jedna z największych afer po 1989 roku. – Jest to wydatkowanie środków publicznych, europejskich, bez żadnego sensu, na rzeczy luksusowe, bez kontroli, bez sprawdzenia, bez weryfikacji. Środki płyną do ludzi, którzy często są powiązani z działaczami KO albo są ich wręcz małżonkami – mówił Tobiasz Bocheński. Europoseł PiS zauważył, że "takiej afery ujawnionej w internecie przez sam rząd, który wrzucił mapę pokazującą dofinansowania, jeszcze w historii III RP nie było".

Afera KPO

W czwartek wieczorem internauci na platformie X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Pieniądze otrzymali również ludzie związani z Koalicją Obywatelską, a nawet rodziny polityków. Na stronie internetowej KPO dostępna jest mapa pokazująca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje.

