Spotkanie Trump-Putin. Szef NATO: Następny piątek będzie ważny

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte uważa, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zaplanowane na piątek 15 sierpnia na Alasce, będzie swego rodzaju sprawdzianem dla rosyjskich intencji pokojowych.

– Następny piątek będzie ważny, ponieważ będzie poświęcony sprawdzeniu, na ile Putin poważnie podchodzi do kwestii zakończenia tej strasznej wojny – powiedział Rutte cytowany przez stację ABC News.

Przyszłość Ukrainy i NATO

Sekretarz generalny NATO podkreślił również, że Ukraina musi sama zdecydować o swojej przyszłości.

– Jeśli chodzi o negocjacje na pełną skalę, miejmy nadzieję, że piątek będzie ważnym krokiem w tym procesie. Chodzić będzie o terytorium. Oczywiście o gwarancje bezpieczeństwa, ale także o absolutną konieczność uznania, że Ukraina sama decyduje o swojej przyszłości, że Ukraina powinna być suwerennym państwem, które samodzielnie decyduje o swojej przyszłości geopolitycznej – oczywiście bez żadnych ograniczeń co do liczebności swoich sił zbrojnych. A NATO – aby nie miało żadnych ograniczeń co do obecności na wschodniej flance – powiedział polityk.

Według Ruttego, Trump chce powstrzymać rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Jednocześnie przyznał, że Rosja obecnie skutecznie kontroluje część terytoriów Ukrainy.

– Pytanie będzie brzmiało, jak postępować po zawieszeniu broni, w tym jaki będzie to miało wpływ na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – wyjaśnił Rutte.

Według doniesień Trump zaproponował niedawno "wymianę terytorialną” jako część potencjalnego porozumienia pokojowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył jednak, że jest przeciwny oddaniu jakiegokolwiek terytorium Ukrainy, w tym wschodniego Donbasu, w celu osiągnięcia zawieszenia broni.

Zełenski dodał również, że Kijów powinien być obecny na rozmowach. Ponadto kilka krajów europejskich również oświadczyło, że rozmowy pokojowe nie powinny się odbywać bez udziału Ukrainy.

Czytaj też:

Koniec wojny. Senator Graham: Chcę być szczery. Dojdzie do wymiany ziemCzytaj też:

Vance: Zełenski, Trump i Putin usiądą i omówią zakończenie wojny