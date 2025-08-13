Kto zna "pokój za wszelką cenę"?

Odniósł się on do tego wydarzenia z dystansem. „Podchodzę do tego spotkania z nadzieją, ale bez przesadnego entuzjazmu, bo już takich sytuacji było więcej w historii”- stwierdził minister. Jest to fraza uniwersalnie prawdziwa i bezpieczna, nawiązująca do znanej z „Przygód dobrego wojaka Szwejka” maksymy „Jak tam było, tak tam było, zawsze jakość było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”. Jeśli nie zdefiniujemy konkretnie, o jakie sytuacje nam chodzi, możemy być prawie pewni, że w historii było ich więcej.