Tucholski: Wiatraki to produkt, który nam się wciska, choć go nie potrzebujemy

Tucholski ocenił, że Polska mogłaby spokojnie funkcjonować, bazując na stabilnych źródłach energii, tym bardziej, że dysponuje własnymi zasobami i wyraził nadzieję, że prezydent Nawrocki zawetuje ustawę wiatrakową.
Tucholski: Powiedzmy wprost
"Powiedzmy to wprost: wiatraki nie są polskiemu systemowi energetycznemu do niczego potrzebne. System wcześniej działał bez nich i może działać bez nich nadal. Co więcej – wiatraki wprowadzają do systemu niepewność, destabilizują go, uzależniają od zagranicznych technologii i importu oraz wymuszają kosztowne inwestycje w sieci, których nie byłoby, gdyby ich nie wprowadzano" – napisał Tucholski na platformie X.
"Wiatraki komplikują pracę całego systemu i generują niepotrzebne wydatki. Polska energetyka może działać prościej, stabilniej i taniej bez nich, produkując energię w odpowiedniej ilości. Ich obecny udział to efekt realizacji unijnej polityki klimatycznej – o czym niemal wprost można przeczytać w projekcie KPEiK, zarówno w poprzedniej, jak i obecnej wersji. Na ten kierunek zgodziły się kolejne rządy – zarówno PO-PSL, jak i PiS” – czytamy dalej.
"Pozostaje mieć nadzieję, że prezydent zablokuje ustawę wiatrakową, a Polska będzie mogła jak najszybciej przystąpić do odbudowy systemu energetycznego opartego na realnych podstawach, własnych zasobach, rodzimych technologiach i – co szczególnie istotne – pełnej niezależności" – podsumował.
Mrożenie cen energii specjalnie wrzucili do ustawy wiatrakowej
Przypomnijmy, że koalicja rządząca zapisała mrożenie cen energii do projektu ustawy wiatrakowej. Postawiło to w trudnej sytuacji prezydenta.
Rządzący spokojnie mogli przygotować oddzielną ustawę mrożącą ceny energii jednak robiąc "wrzutkę" do projektu wiatrakowego albo wymuszą podpis głowy państwa pod ustawą albo będą go mogli przedstawiać w negatywnym świetle jako tego, który rzekomo nie chce niższych cen prądu dla obywateli.
Prezydent Nawrocki najprawdopodobniej zawetuje ustawę wiatrakową i przedłoży projekt własnej ustawy o mrożeniu cen energii.
Czytaj też:
Ekspert ds. energetyki: Tania zielona energia to mit. Jest droższa niż zrównoważony miksCzytaj też:
OZE droższe niż energetyka konwencjonalna. Ekspert elektroenergetyki przypomina dlaczego
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.