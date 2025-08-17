Pan Tusk żartuje

Krótko mówiąc: państwo prawa i Our Values. A co z art. 18 Konstytucji, czyli ochroną Rzeczypospolitej wobec rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa? Donald Tusk po orędziu inauguracyjnym uznał prezydencki apel o praworządność za (przepraszam za cytat) „szyderstwa pana Nawrockiego”. Ja, niestety, uważam wszystkie wypowiedzi pana Tuska na temat Konstytucji nie tyle za popisy czarnego humoru (bo mi nie do śmiechu), ile za demonstracje upiornego cynizmu.