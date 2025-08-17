Pan Tusk żartuje

Rząd w ramach KPO postanowił finansować również salony orgii seksualnych. Jak mówi ujawniony publicznie beneficjent: „Nie ma problemu, dotacja jest zamknięta i rozliczona, mogę pokazać wszystkie faktury”.
Krótko mówiąc: państwo prawa i Our Values. A co z art. 18 Konstytucji, czyli ochroną Rzeczypospolitej wobec rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa? Donald Tusk po orędziu inauguracyjnym uznał prezydencki apel o praworządność za (przepraszam za cytat) „szyderstwa pana Nawrockiego”. Ja, niestety, uważam wszystkie wypowiedzi pana Tuska na temat Konstytucji nie tyle za popisy czarnego humoru (bo mi nie do śmiechu), ile za demonstracje upiornego cynizmu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.