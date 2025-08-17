"Do Rzeczy” nr 34: Kardynał Grzegorz Ryś. Patron liberalnej Polski

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Donald Tusk, przez politycznych przeciwników tak często łączony z Niemcami, pod jednym względem okazał się arcy-Polakiem. Jak jest to naszą narodową specjalnością, zupełnie nie przygotował sobie żadnego „planu B”. Był tak pewien zwycięstwa Trzaskowskiego, że kiedy ten przegrał, zupełnie nie ma pomysłu, co teraz robić – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Tusk – faza upadku”.

– Bardziej oryginalny niż „Avatar”, emocjonujący jak „Gra o tron” czy „Szogun” – serial „Wódz wojownik” to wielkie zaskoczenie lata 2025 r. – ocenia Piotr Gociek w artykule “Ostrze przeznaczenia”.

– Każdy, kto odważy się mówić dziś o potrzebie rozmowy z Rosją, naraża się na oskarżenia o prorosyjskość, uległość, a nawet agenturalne powiązania z Moskwą. Tymczasem największym aktem suwerenności jest umiejętność działania wbrew zewnętrznym oczekiwaniom, w interesie własnego państwa – przekonuje Michał Krupa w tekście “Wschodnia szansa Nawrockiego”.

– Z dokumentacji UB/SB wynika, że abp Bolesław Kominek przyjął wobec władz komunistycznych strategię lawirowania. Wyrażał często zgodę na ich postulaty, a następnie i tak realizował swoją wizję, często daleką od oczekiwań rządzących PRL – pisze Rafał Łatka w tekście “Wrocławski hierarcha kontra bezpieka”.

– Skandal wokół koncertu Maksa Korża w Warszawie pokazał po raz kolejny, że Ukraińcy i Białorusini pod wieloma względami więcej wspólnego mają ze sobą wzajemnie i z Rosjanami niż z Polakami. Natomiast banderowskie flagi wśród fanów znanego rapera to kolejny obrazek w galerii przedstawiającej wzrost antypolskich nastrojów nad Dnieprem – zauważa Maciej Pieczyński w artykule “Duch Bandery nad Wisłą”.

W najnowszym numerze również Joanna Bojańczyk recenzuje stroje współczesnych królowych i księżnych.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 18 sierpnia 2025 r.

