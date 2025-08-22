Narodziny narodu

Z PÓŁDYSTANSU | "Rzeczpospolita powstańcza. Insurekcja kościuszkowska i jej tradycje” to tytuł wystawy otwartej 21 sierpnia w Muzeum Historii Polski.
Jej kuratorzy – prof. Richard Butterwick-Pawlikowski i Michał Bąk – akcentują, iż omawiane wydarzenie odegrało kluczową rolę w kształtowaniu postaw kolejnych generacji Polaków. Ich zdaniem bez tradycji powstańczej nie da się pojąć historii Polskie ostatnich dwu stuleci. Ekspozycja usiłuje wyjaśnić wpływ legendy kościuszkowskiej na kolejne zrywy narodowe aż po czasy „Solidarności”.
