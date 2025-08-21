Szczerba wywołał burzę, teraz polityk komentuje własne słowa o szpitalu w Koninie

Szpital w Koninie poinformował we wtorek, że czasowo wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny. Naczelna pielęgniarka Maria Wróbel przekazała, że wstrzymanie przyjęć ma związek z tym, iż NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał tego roku. Placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału onkologicznego za drugi kwartał.

Sprawę komentowano w Polsat News. Europoseł KO ocenił, że "rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca i z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć".

Następnie polityk stwierdził, że "jeżeli ktoś w tej chwili został z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego".

Szczerba komentuje burzliwy program

Już po programie Szczerba wrócił do sprawy w mediach społecznościowych. Polityk na portalu X zamieścił wpis, w którym stwierdził, że domaga się od resortu zdrowia wyjaśnienia sprawy.

"Żądam natychmiastowego wyjaśnienia przez Ministerstwo Zdrowia karygodnego zachowanie szpitala w Koninie i wstrzymania przyjęć. Nie można zostawić pacjentów samych sobie. Muszą mieć pełną informację, by natychmiast rozpocząć leczenie w innej placówce. Nie można zmarnować ani jednego dnia!" – napisał.

twitter

W kolejnym wpisie stwierdził, że "pacjenci nie mogą czekać i muszą znaleźć inna placówkę. W tej chorobie liczy sie każdy dzień. Sprawa musi być wyjaśniona, dlaczego szpital w Koninie pozbawił pacjentów możliwości leczenia".

"Nie róbmy na odwrót"

Słowa Michała Szczerby wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Odniósł się do nich m.in. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

"Te ośrodki (Kalisz, Poznań, Bydgoszcz), to co najmniej godzina drogi własnym autem w jedną stronę, nie mówiąc już o wykluczeniu transportowym. Często co np. trzy tygodnie przez np. sześć miesięcy, bardzo trudne logistycznie. Onkologia na całym świecie idzie w centralne ośrodki operujące i chemio oraz radioterapię jak najbliżej domu. Nie róbmy na odwrót, to droga do pogorszenia już i tak nie najlepszej sytuacji pacjentów" – napisał.

Czytaj też:

"Niech pan przestanie, błagam". Szokująca porada Szczerby dla pacjentów