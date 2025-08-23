Chętnych coraz mniej

Koalicja ta zawiązała się w marcu 2025 r. z inicjatywy przywódców Wielkiej Brytanii i Francji, do których szybko przyłączyły się Niemcy i kilkanaście innych krajów. Od początku swego istnienia koalicja zajmowała się przede wszystkim wydawaniem buńczucznych oświadczeń, które choć brzmiały spiżowo, unikały jakichkolwiek konkretów. Brytyjski premier Keir Starmer wspominał wprawdzie o wspieraniu ukraińskich wysiłków „butami na ziemi i samolotami w powietrzu”, nie precyzował natomiast, ile par butów chce wysłać oraz kto miałby je nosić.