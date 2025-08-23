Chętnych coraz mniej
  Dariusz Wieromiejczyk

Premier Donald Tusk (P), prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron (2L), premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (2P), kanclerz Niemiec Friedrich Merz (L) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (C) podczas konferencji w Kijowie Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
SPODE ŁBA | Bardzo ciekawe dyskusje toczą się na temat tzw. Koalicji Chętnych, która zajmować się miała wywieraniem presji na Władimira Putina w celu „zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”.

Koalicja ta zawiązała się w marcu 2025 r. z inicjatywy przywódców Wielkiej Brytanii i Francji, do których szybko przyłączyły się Niemcy i kilkanaście innych krajów. Od początku swego istnienia koalicja zajmowała się przede wszystkim wydawaniem buńczucznych oświadczeń, które choć brzmiały spiżowo, unikały jakichkolwiek konkretów. Brytyjski premier Keir Starmer wspominał wprawdzie o wspieraniu ukraińskich wysiłków „butami na ziemi i samolotami w powietrzu”, nie precyzował natomiast, ile par butów chce wysłać oraz kto miałby je nosić.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

