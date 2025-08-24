Czarnomorskie fale

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI | W ciągu trzech lat przeszliśmy długą drogę – od ukrainomanii do (co najmniej) ukrainosceptyki. Nie świadczy to najlepiej o dojrzałości naszej polityki i opinii publicznej. Ale może przynajmniej o naszej ideowości? Bo ja wiem?

Mądry książę Bismarck mawiał, że nadmiar sympatii lub antypatii wobec innego narodu jest początkiem nielojalności wobec własnego. Tak, zawsze wir takich emocji (nie tylko sympatii, lecz także antypatii) pogrąża uczucia, które powinniśmy żywić najbardziej – troski o przyszłość Ojczyzny, o życie narodu.