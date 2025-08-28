"Wskazówka dla premiera". Poseł koalicji: Kaczyński potrafi to zrobić

W środę z inicjatywy prezydenta odbyła się Rada Gabinetowa. Przed rozpoczęciem obrad Karol Nawrocki zwrócił się do części ministrów z "osobistą prośbą". – Mam osobistą prośbę do wszystkich państwa przy zabieraniu głosu. Pana premiera i wicepremierów znam, część ministrów też. Znam oczywiście swoich doradców i swoich ministrów, ale bardzo bym prosił, bo dopiero się poznajemy, żeby każdy przed zabraniem głosu się przedstawił – powiedział.

Media ujawniły kulisy tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że między szefem rządu a głową państwa doszło do "politycznego ping ponga" i "intelektualnych zapasów", choć – jak zaznaczono – tylko przed kamerami i na początku spotkania. Później miało być "dużo spokojniej".

"Cenna umiejętność i wskazówka" dla Tuska

Poseł Polski 2050 Joanna Mucha oceniła w rozmowie z "Wprost", że "doświadczenie Donalda Tuska było jego zdecydowaną przewagą" podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. – Wyborcy PiS w normalnych okolicznościach nie mają okazji zobaczyć Donalda Tuska. Widzą go wyłącznie zniekształconego, takiego, jakim pokazywała go telewizja publiczna za rządów PiS – przekonywała.

Zdaniem Muchy, Tusk "nie poradził sobie z nagonką, jaką rozpętało PiS" i nie udało mu się odbudować wizerunku wśród większości Polaków. – Dlatego jeśli będziemy szli za dwa lata do wyborów z Donaldem Tuskiem jako premierem, będzie to bardziej utrudniało niż ułatwiało nam wygraną. Jarosław Kaczyński potrafi się schować w kampanii, gdy jest taka potrzeba. Myślę, że to cenna umiejętność i wskazówka dla premiera – stwierdziła była już wiceminister edukacji.

Tusk powinien odejść? Sondaż

Donald Tusk powinien ustąpić ze stanowiska szefa rządu? Pracownia United Surveys zapytała o to w sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski.

34,6 proc. uczestników badania odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam", a 10,2 proc. – "raczej się zgadzam". Oznacza to, że w sumie 44,8 proc. respondentów chce dymisji premiera. Z kolei 22,5 proc. badanych uważa, że Tusk "zdecydowanie" nie powinien podawać się do dymisji, a 20,8 proc. – że "raczej" nie. 11,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

