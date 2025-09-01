Sybiha: By oddać hołd ofiarom II wojny światowej, uniknijmy tamtych błędów

86 lat temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę, rozpoczynając pierwszą kampanię II wojny światowej. Dokładnie o godz. 4:47 niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wcześniej Niemcy zbombardowali Tczew i Wieluń.

W poniedziałek o godz. 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości związane z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W obchodach wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Sybiha: Nie unikajmy trudnych decyzji

Wpis rocznicy poświęcił szef ukraińskiej dyplomacji. "Tego dnia w 1939 roku Hitler zaatakował Polskę – a wkrótce dołączył do niego Stalin – wywołując II wojnę światową, najkrwawszą wojnę w historii. Dziś kluczowe jest przypomnienie tego, co wydarzyło się przed tym dniem: słabości i naiwnego przekonania, że ustępstwa terytorialne 'usatysfakcjonują' agresora. Nazistowska Trzecia Rzesza ponosi pełną odpowiedzialność za katastrofę II wojny światowej. Ale byli też tacy, którzy pozwolili temu złu się wzmocnić – unikając trudnych decyzji, wybierając słabość zamiast siły i przedkładając myślenie życzeniowe nad realistyczne strategie" – napisał Andrij Sybiha na portalu X.

Polityk przekonuje, że należy wyciągać wnioski z tamtych tragicznych wydarzeń – w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę. "Najlepszym sposobem oddania hołdu dziesiątkom milionów ludzi, którzy zginęli w II wojnie światowej, jest uniknięcie tych samych błędów dzisiaj. Jedność sojuszników, presja na agresora, Rosję, i wzmocnienie Ukrainy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i długotrwałego pokoju w całej Europie" – przekonuje minister spraw zagranicznych.

