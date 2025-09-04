Prezydent uda się z wizytą do Berlina. Podano datę

Jak podała Polska Agencja Prasowa, prezydent przybędzie do Berlina 16 września, gdzie w pałacu Bellevue spotka się ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Będzie to trzecia podróż zagraniczna polskiego przywódcy. W środę Nawrocki rozmawiał w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W czwartek przybył do Włoch, gdzie spotka się z premier kraju Giorgią Meloni oraz papieżem Leonem XIV.

Podsumowanie wizyty w USA

Podsumowując polsko-amerykańskie rozmowy na antenie Kanału Zero polski prezydent ocenił, że przywozi z Waszyngtonu "więcej niż wszyscy się spodziewali".

– Sama deklaracja prezydenta Trumpa – w obliczu dyskusji o tym, że komponent sił amerykańskich będzie przesuwany w Europie – że tak się nie stanie, o czym rozmawialiśmy, jest tym, co warto przywieźć z Waszyngtonu – ocenił Nawrocki. Według prezydenta, jemu i Trumpowi udało się pokazać, że "Polska i Stany Zjednoczone są bardzo ważnymi sojusznikami i ta relacja między dwoma prezydentami jest budująca dla naszego bezpieczeństwa".

Odnosząc się do zaproszenia na szczyt G20 prezydent przyznał, że wcześniej prowadził na ten temat rozmowy z premierem Kanady. Z uznaniem odniósł się tu do rozmów Radosława Sikorskiego z sekretarzem Rubio w tej samej sprawie.

Wizyta we Włoszech

Pierwszym punktem wizyty prezydenta i jego małżonki Marty Nawrockiej w Rzymie będzie złożenie kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra, zaplanowane na godzinę 15:50.

O godzinie 18:00 Nawrocki przybędzie na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi, gdzie planowane są rozmowy w wąskim gronie.

W piątek przed godziną 11:00 para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. Papież Leon XIV przyjmie Nawrockiego na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece.

W samo południe prezydent uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem.

Z Watykanu Nawrocki pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

