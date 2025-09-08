"To są błędy na Trybunał Stanu". Buda: Nie odpuścimy tej sprawy

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę o wolnym handlu UE-Mercosur. Aby weszła ona w życie, musi zostać zaakceptowana przez unijny parlament oraz państwa członkowskie w głosowaniu na Radzie UE. Premier Donald Tusk oznajmił w środę, że Polska będzie oczywiście głosować przeciwko, ale głosów do zablokowania umowy zabraknie. Mimo zapowiedzi szefa rządu, mniejszości blokującej nie udało się zbudować.

Buda: Trzeba walczyć

Posłowie opozycji alarmują, że wejście w życie umowy poważnie osłabi polskie rolnictwo. Waldemar Buda z PiS stwierdził, że premier Donald Tusk "sprzedał rolników jak worek ziemniaków", ponieważ "w żaden sposób nie zawalczył o interes Polski, podczas gdy Niemcy forsują własny interes, interes całej branży motoryzacyjnej".

– My w interesie polskim nie możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć "przegraliśmy” przed metą, bo dzisiaj jeszcze ta meta to jest kwestia kilku miesięcy. W związku z tym z panem posłem [Piotrem Müllerem – przyp. red.] chcielibyśmy wezwać Donalda Tuska do przedstawienia agendy działań, które prowadził w sprawie umowy z krajami Mercosur. Niech pokaże z kim, gdzie rozmawiał i jakie były tego efekty, bo my się obawiamy, że w tej sprawie po prostu zapanowała całkowita bierność – powiedział podczas konferencji prasowej.

– Chcemy również takiej agendy i harmonogramu, a nie wywieszania białej flagi, na przyszłość, czyli na najbliższe tygodnie i miesiące chcemy agendę przedstawicieli rządu, z kim będą się spotykać i z kim rozmawiać i jakie zamierzają osiągać efekty tych rozmów w najbliższym czasie. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć dzisiaj, że przegraliśmy, trzeba walczyć – mówił dalej Buda.

Polityk PiS przypomniał, że przed rozpoczęciem polskiej prezydencji w UE istniała mniejszość blokująca umowę z Mercosur, ale została "roztrwoniona".

– To są błędy na Trybunał Stanu. Dzisiaj my walczymy o interes rolników i nie odpuścimy tej sprawy. Dzisiaj składamy wniosek o przedstawienie agendy spotkań dotychczasowych […] ale też na przyszłość, jakie są planowane działania jeszcze w sprawie zablokowania umowy z krajami Mercosur – dodał.

