Białoruś wypuszcza więźniów. Zaskakujący zwrot ws. Polaków

Białoruś zdecydowała się uwolnić 52 więźniów. Wśród nich znaleźli się obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji. Początkowo informowano, że wśród wypuszczonych z białoruskich więzień jest dwóch Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym komunikacie wskazało, że w rzeczywistości było ich trzech. Wszyscy otrzymali pomoc ze strony polskiej ambasady w Wilnie.

"Wśród 52 uwolnionych dzisiaj więźniów z Białorusi znalazło się trzech obywateli polskich, a także ośmioro obywateli Białorusi – współpracowników Telewizji Biełsat i innych polskich mediów, o których uwolnienie zabiegała polska dyplomacja" – czytamy.

Polskie MSZ podziękowało amerykańskim sojusznikom – prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz jego przedstawicielom: Johnowi Coale’owi i Christopherowi Smithowi za ich "wielomiesięczne wysiłki i skuteczne negocjacje". Strona Polska oczekuje, że wśród kolejnych uwolnionych więźniów znajdzie się również Andrzej Poczobut.

Przypomnijmy, że wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaapelował do przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki o uwolnienie więźniów, których amerykański polityk określił mianem "zakładników".

Zatrzymanie Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi, w tym z Andżeliką Borys. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

