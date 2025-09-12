Sikorski spotkał się z Zełenskim. Tematem rozmowy "technika dronowa"

"Wicepremier, minister spraw zagranicznych rozpoczął wizytę w Ukrainie. Na kijowskim dworcu został powitany przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihę" – poinformowało w piątek na platformie X polskie MSZ.

Następnie Sikorski spotkał się z prezydentem Ukrainy, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

"Dziękuję za dobre spotkanie, @ZelenskyyUa. Tematy spotkania: wymiana doświadczeń ws. techniki dronowej, współpraca przemysłów obronnych, wykorzystanie funduszy SAFE" – napisał Sikorski.

Sikorski przybył do Kijowa. Zamieścił nagranie

Sikorski zamieścił na swoim profilu w serwisie X nagranie z Piotrem Łukasiewiczem, chargé d’affaires polskiej ambasady w Kijowie. – Panie ministrze, melduję że po ostatnim ataku dronowym i rakietowym na Kijów uszkodzenia naszej ambasady i konsulatu zostały usunięte i pracujemy normalnie – powiedział Łukasiewicz.

Sikorski dodał, że "w noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400 plus 40 rakiet". – To nie były pomyłki – powiedział, nawiązując do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony "to mogła być pomyłka".

Trump o rosyjskich dronach w Polsce: To mogła być pomyłka

Prezydent USA poproszony przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o komentarz do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski odparł: – To mogła być pomyłka, ale niezależnie od tego nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji i mam nadzieję, że ona wkrótce się skończy.

Trump do tej pory tylko raz publicznie skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W środę napisał w swoim serwisie Truth Social: "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!".

