Wiceszef MSWiA o znalezionych fragmentach rakiety: To elementy metalowe, ładunki rozładowane

– Jeśli wiemy, ile rakiet zostało wystrzelonych, to na pewno będą odłamki. Widać to w Ukrainie. Odstrzelony pocisk oznacza, że fragmenty spadają tam, gdzie operowały siły powietrzne – mówił w RMF24 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, komentując odnalezienie szczątków rakiety w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie. Jak podkreślił, same odłamki nie są już groźne: – To elementy metalowe, ładunki rozładowane – dodał.

"Komunikaty SMS-owe muszą być wysyłane"

Leśniakiewicz odniósł się także do sprawy systemu ostrzegania ludności, która wypłynęła podczas zeszłotygodniowego zmasowanego nalotu rosyjskich dronów na Polskę. – Gdy słyszymy syrenę o modulowanym, falowanym dźwięku, najpierw zobaczmy, co się dzieje z punktu widzenia informacji. Ona powinna przyjść z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – wyjaśnił.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że sygnały alarmowe nie będą dotyczyły wyłącznie ataków z powietrza. – Syreny mają ostrzegać obywateli przed różnymi sytuacjami: powodzią, pożarem czy wyciekiem niebezpiecznych substancji – dodał. Odnosząc się do braku alertu RCB podczas niedawnego ataku dronów, przyznał: – Dziś już bezwarunkowo wychodzimy z założenia, że komunikaty SMS-owe muszą być wysyłane.

Schrony i obrona cywilna

Leśniakiewicz przypomniał, że odpowiedzialność za schrony spoczywa na samorządach. – Samorząd musi zdecydować, gdzie schrony będą odbudowywane i gdzie powstaną miejsca doraźnego schronienia – powiedział. Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek w każdym budynku zbiorowego zamieszkania. – Jeżeli powstaje obiekt z pomieszczeniami podziemnymi, będzie musiał spełniać warunki doraźnego schronienia. To wymóg obowiązkowy w całym kraju – podkreślił.

Rząd planuje też łączyć nowe inwestycje ze wzmocnieniem obrony cywilnej. – Tam, gdzie budujemy obiekty sportowe, będziemy tworzyć również miejsca doraźnego schronienia – ujawnił wiceszef MSWiA. Środki dla samorządów obejmą nie tylko remonty i adaptacje, ale też tworzenie zapasów i zabezpieczenie kluczowej infrastruktury. – To budowanie magazynów, kupowanie agregatów prądotwórczych, zabezpieczenie w wodę instytucji kluczowych, które muszą działać nawet w przypadku blackoutu – wyliczał Leśniakiewicz.

