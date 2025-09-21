"Do Rzeczy” nr 39: Cały on. Po 10 latach dowiadujemy się, jakim prezydentem był Andrzej Duda

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Kryzys dronowy pokazał nowe wektory politycznej polaryzacji. Nie ma wątpliwości, że Władimir Putin uważnie czyta raporty analizujące wewnętrzną polską debatę i podziały na scenie politycznej – alarmuje Piotr Semka w tekście “Krajobraz po wielkim szoku“.

– Władysław Pasikowski nakręcił swój najlepszy film od wielu lat – i zarazem najbardziej idiotyczny – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Jak Franz strzelał do papieża”.

– Co jeszcze potrzeba, żeby unijni biurokraci porzucili swoje utopijne, choć z pewnością opłacalne dla interesariuszy Zielonego Ładu wizje? – zastanawia się Mariusz Jagóra w tekście “Koniec Zielonej Utopii w USA”.

– Musimy pamiętać, że odbieranie komunistycznych nadań byłoby równoznaczne z uznaniem – w imieniu wolnej Polski – ich prawnej skuteczności – stwierdza Maciej Korkuć w artykule “Zawłaszczone Virtuti Militari”.

– Białoruski dyktator flirtuje z Trumpem, ostrzega Polaków przed rosyjskim nalotem, wypuszcza więźniów politycznych. Za kraty wsadza jednak kolejnych. Łukaszenka, jak zwykle, prowadzi podwójną grę, próbując zerwać się z rosyjskiej smyczy albo takie próby pozorując – zauważa Maciej Pieczyński w tekście “Zagadka Łukaszenki”.

W najnowszym numerze również Paweł Lisicki i Dariusz Wieromiejczyk o kompromitacji rządu po nocy dronów nad Polską.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 22 września 2025 r.

