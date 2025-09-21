Kłótnia o samolot. Ciąg dalszy sporu między Pałacem Prezydenckim a MSZ

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką w sobotę przybyli do Nowego Jorku. Podczas wizyty w USA prezydent weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki wygłosi przemówienie pierwszego dnia debaty generalnej we wtorek w sesji popołudniowej (około godz. 23:00 czasu polskiego).

Podczas pobytu w USA, który potrwa do środy, zaplanowane są też spotkania Karola Nawrockiego z przywódcami innych krajów.

Spór o samolot do USA

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński napisał na platformie X, że do tej pory funkcjonowała "elegancka tradycja" zapraszania przez prezydenta szefa dyplomacji na pokład samolotu, lecącego na sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Twierdzeniom tym zaprzeczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wywołało to spór między Wrońskim a Przydaczem.

Leśkiewicz przedstawia "garść faktów"

W niedzielę "garść faktów" w sprawie – jak określił – nieprawdziwych informacji przekazywanych przez rzecznika MSZ, przedstawił rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Nigdy nie było praktyki zapraszania ministra spraw zagranicznych na pokład samolotu prezydenckiego, w trakcie podróży Prezydenta RP na szczyt ONZ. Pan Paweł Wroński, rzecznik prasowy MSZ nieelegancko i w charakterystycznym dla siebie stylu dezinformuje opinię publiczną" – napisał na platformie X.

Rafał Leśkiewicz przypomniał, że "podczas prezydenta w Wilnie, Helsinkach, Berlinie i Paryżu towarzyszył prezydentowi wiceminister spraw zagranicznych, lecąc na pokładzie prezydenckiego samolotu".

"Prezydent Karol Nawrocki wyruszył w podróż do USA w sobotę wczesnym popołudniem. Bo w niedzielę spotyka się z Polonią w Doylestown – amerykańskiej Częstochowie. Minister Radosław Sikorski w sobotę zwiedzał Podhale" – dodał.

Wroński odpowiedział Leśkiewiczowi

Na wpis rzecznika prezydenta odpowiedział rzecznik MSZ.

"Od piątku odpowiadam na pytanie dlaczego minister nie poleciał razem z prezydentem. Taką informację podała jedna z gazet. Odpowiedź brzmi »nie dostał zaproszenia«. Minister Przydacz pytany o to stwierdził, że to MSZ nie złożył zamówienia na samolot. Tyle faktów" – napisał na X Paweł Wroński.

