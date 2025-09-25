Sprawa działki Morawieckiego. Jest decyzja prokuratury

Postępowanie prowadzone od kilku lat, zostało umorzone z powodu braku dowodów na popełnienie przestępstwa. To oznacza, że formułowane w mediach zarzuty o nadużyciach nie potwierdziły się.

Decyzja prokuratury kończy wieloletnie oskarżenia pod adresem byłego premiera

Postępowanie dotyczyło transakcji z 2002 roku, gdy parafia św. Elżbiety we Wrocławiu sprzedała Morawieckim działki rolne za 700 tys. zł. Wątpliwości śledczych i opinii publicznej budziło, czy proboszcz parafii, jako strona umowy, nie naraził parafii na znaczną stratę finansową.

"Przeprowadzone czynności w sprawie nie dostarczyły dostatecznych danych wskazujących na fakt zaistnienia czynu zabronionego. Pamiętać należy, że to strony umowy ustaliły kwotę zapłaty i w tym zakresie miały pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. Fakt późniejszej sprzedaży tych działek za kwotę znacznie przekraczającą kwotę zakupu, jakkolwiek może budzić kontrowersje, to jednak de facto nie wpływa na prawnokarną ocenę zachowania się stron umowy z 2002 roku" – podkreślono w komunikacie prokuratury. Decyzja o umorzeniu nie jest jeszcze prawomocna, ale w praktyce oznacza zakończenie wieloletniego dochodzenia.

Początek sprawy – publikacje "Gazety Wyborczej"

Kontrowersje wokół wrocławskiej działki wybuchły w 2019 roku po serii publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennikarze wskazywali, że Morawiecki – wówczas radny sejmiku dolnośląskiego z ramienia AWS – mógł mieć dostęp do informacji o planach inwestycyjnych miasta i województwa. Według autorów materiałów, wiedza ta miała umożliwić zakup ziemi z dużym potencjałem wzrostu wartości.

Sam Morawiecki wielokrotnie zaprzeczał tym sugestiom. W śledztwie i publicznych wypowiedziach podkreślał, że dowiedział się o możliwości nabycia nieruchomości od kard. Henryka Gulbinowicza, z którym jego rodzina była w bliskim kontakcie.

