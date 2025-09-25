Trump: Putin musi przestać

Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas spotkania z tureckim przywódcą Recepem Tayyipem Erdoganem, że Władimir Putin "musi zaprzestać działań”. Zauważył również, że Rosja wydała miliony dolarów na bomby i rakiety, ale poczyniła niewielkie postępy na Ukrainie.

Mówiąc o Erdoganie, amerykański przywódca podkreślił, że chciałby, aby Turcja zaprzestała kupowania ropy naftowej od Rosji, w czasie, gdy rosyjscy żołnierze "kontynuują swoją niepohamowaną ofensywę przeciwko Ukrainie”. Trump zwrócił również uwagę na potencjał Turcji w wojnie rozpoczętej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

– Wszyscy szanują Erdogana, ja też go szanuję. Jeśli zechce, może mieć duży wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, ale woli zachować neutralność – podkreślił. Turcja ma silną armię i aktywnie korzysta z amerykańskiego sprzętu. Ponadto Trump uważa, że Erdogan zna Putina równie dobrze jak on sam.

Zmiana stanowiska Trumpa

Ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, które zdają się świadczyć o zaostrzeniu jego stanowiska wobec Rosji, wywołały głębokie zaniepokojenie w Europie. Europejscy politycy obawiają się, że prezydent USA próbuje przerzucić odpowiedzialność na Stary Kontynent i, być może, całkowicie zahamować wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu.

Informują o tym agencja Bloomberg i dziennik "Financial Times", powołując się na rozmowy z europejskimi urzędnikami. Twierdzą oni, że Trump chce uniknąć sytuacji, w której wojna na Ukrainie po dziewięciu miesiącach urzędowania stanie się także "jego wojną", a nie tylko "wojną Bidena", jak wielokrotnie ją nazywał.

Publicznie ukraińscy i europejscy urzędnicy z zadowoleniem przyjęli zmianę retoryki Trumpa po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Prywatnie jednak wyrażają bardziej ostrożne stanowisko, uważając, że prezydent USA przerzuca na nich odpowiedzialność za zakończenie wojny – donosi Bloomberg.

Czytaj też:

Trump ma powody do dumy. Ujawniono daneCzytaj też:

To ona wpłynęła na zmianę w podejściu Trumpa do Rosji? "Jest chemia między nimi"