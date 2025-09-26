"Nie pozwolę". Trump z jednoznacznym przesłaniem dla Netanjahu

Amerykański prezydent zabrał głos przed piątkowym wystąpieniem Netanjahu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak stwierdził, "nie pozwoli" Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu – To się nie wydarzy – zapewnił.

Nacjonaliści w rządzącej koalicji Netanjahu wielokrotnie wzywali rząd do całkowitej aneksji Zachodniego Brzegu – części terytoriów palestyńskich. Wielka Brytania i Niemcy ostrzegły Izrael przed aneksją, natomiast Sekretarz Generalny ONZ António Guterres stwierdził, że taki krok byłby "moralnie, prawnie i politycznie niedopuszczalny”.

Donald Trump, który w poniedziałek spotka się z Netanjahu, ma jednak nadzieję na zawarcie pokoju. Podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni jest "całkiem bliskie”.

– Jesteśmy coraz bliżej zawarcia porozumienia w sprawie Gazy, a może nawet pokoju – powiedział Trump.

Tego samego dnia prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział za pośrednictwem łącza wideo przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że jest gotowy współpracować z przywódcami świata w celu wdrożenia planu pokojowego dla Izraela i Palestyńczyków, ogłoszonego w poniedziałek przez Francję.

Ludobójstwo w Strefie Gazy

Z dochodzenia przeprowadzonego przez holenderską gazetę NRC wynika, że coraz większa liczba czołowych na świecie naukowców zajmujących się zagadnieniem ludobójstwa dochodzi do wniosku, że działania Izraela w Strefie Gazy stanowią ludobójstwo.

W opublikowanym artykule przeprowadzono wywiady z siedmioma znanymi badaczami ludobójstwa i Holokaustu z sześciu krajów, w tym z Izraela. Badacze ci opisali izraelską kampanię w Gazie jako ludobójczą. Wielu stwierdziło, że ich koledzy w tej dziedzinie podzielają tę ocenę.

Według aktualnych danych, od czasu rozpoczęcia wojny przez Izrael w Strefie Gazy w październiku 2023 roku po ataku terrorystycznym Hamasu, zginęło co najmniej 53 000 Palestyńczyków, w tym ponad 15 000 dzieci.

