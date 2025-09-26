"Nie pozwolę". Trump z jednoznacznym przesłaniem dla Netanjahu
Opinie

"Nie pozwolę". Trump z jednoznacznym przesłaniem dla Netanjahu

Dodano: 
Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanjahu
Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanjahu Źródło: Wikimedia Commons
Donald Trump powiedział, że nie pozwoli premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu na aneksję okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu.

Amerykański prezydent zabrał głos przed piątkowym wystąpieniem Netanjahu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak stwierdził, "nie pozwoli" Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu – To się nie wydarzy – zapewnił.

Nacjonaliści w rządzącej koalicji Netanjahu wielokrotnie wzywali rząd do całkowitej aneksji Zachodniego Brzegu – części terytoriów palestyńskich. Wielka Brytania i Niemcy ostrzegły Izrael przed aneksją, natomiast Sekretarz Generalny ONZ António Guterres stwierdził, że taki krok byłby "moralnie, prawnie i politycznie niedopuszczalny”.

Donald Trump, który w poniedziałek spotka się z Netanjahu, ma jednak nadzieję na zawarcie pokoju. Podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni jest "całkiem bliskie”.

– Jesteśmy coraz bliżej zawarcia porozumienia w sprawie Gazy, a może nawet pokoju – powiedział Trump.

Tego samego dnia prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział za pośrednictwem łącza wideo przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że jest gotowy współpracować z przywódcami świata w celu wdrożenia planu pokojowego dla Izraela i Palestyńczyków, ogłoszonego w poniedziałek przez Francję.

Ludobójstwo w Strefie Gazy

Z dochodzenia przeprowadzonego przez holenderską gazetę NRC wynika, że coraz większa liczba czołowych na świecie naukowców zajmujących się zagadnieniem ludobójstwa dochodzi do wniosku, że działania Izraela w Strefie Gazy stanowią ludobójstwo.

W opublikowanym artykule przeprowadzono wywiady z siedmioma znanymi badaczami ludobójstwa i Holokaustu z sześciu krajów, w tym z Izraela. Badacze ci opisali izraelską kampanię w Gazie jako ludobójczą. Wielu stwierdziło, że ich koledzy w tej dziedzinie podzielają tę ocenę.

Według aktualnych danych, od czasu rozpoczęcia wojny przez Izrael w Strefie Gazy w październiku 2023 roku po ataku terrorystycznym Hamasu, zginęło co najmniej 53 000 Palestyńczyków, w tym ponad 15 000 dzieci.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Polsat News
