Będzie lepiej z biskupami?

Został nim Filippo Iannone, karmelita z Neapolu, od lat pracujący w Kurii Rzymskiej. To sprawdzony człowiek Franciszka, dobrze znany także Leonowi – w ostatnim czasie kierował urzędem odpowiedzialnym za teksty prawne, partycypował w pracach synodalnych. Uważa się, że na ogół rzetelnie wykonywał swoją pracę – robiąc to, czego oczekuje od niego papież.