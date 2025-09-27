Rozwój Wojska Polskiego. Błaszczak wskazał pięć priorytetów

Podsumowanie w zakresie kierunków modernizacji i rozbudowy Wojska Polskiego podsumował we wpisie na platformie X.

Błaszczak wskazał priorytetów: rozwój wojsk dronowych, program "Polska armia, polski sprzęt", nowoczesna armia, badania i rozwój oraz reforma dokumentów strategicznych.

Rozwój wojsk dronowych

Były szef MON zachęca, by z pożyczki w ramach unijnego instrumentu SAFE pozyskać m. in. bezzałogowe statki powietrzne typu Wizjer, Warmate, DragonFly, Orlik – przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, radary do wykrywania małych, niskich celów, stacje elektrooptyczne i systemy akustyczne, stacjonarne i przemieszczalne systemy strzeleckie przeciwdronowe, artylerię przeciwlotniczą 35 mm z programowalną amunicją oraz systemy zakłócające "soft-kill".

Jego zdaniem wyspecjalizowana fabryka dronów i antydronów powinna powstać i działać przy Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Program "Polska armia, polski sprzęt"

Kolejna kwestia to zadbanie o regulacje, które umożliwią realne preferowanie zakupów z polskiego przemysłu zbrojeniowego. W ocenie Błaszczaka przed każdym zakupem – tak uzbrojenia, jak i elementów wyposażenia indywidualnego żołnierzy – niezbędna będzie szczegółowa analiza dotycząca możliwości pozyskania danego sprzętu z polskich zakładów.

Polityk zapowiedział, że PiS gdy wróci do władzy powoła nową wojskową komórkę, której głównym zadaniem będzie repolonizacja sprzętowa Wojska Polskiego.

Nowoczesna armia

Punkt trzeci dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji dla Wojska Polskiego.

"Centrum Implementacji AI funkcjonujące na bazie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przestanie być komórką jedynie analityczną i rozpocznie wdrażanie wykorzystania sztucznej inteligencji w Wojsku Polskim. Doprowadzimy do utworzenia Centrum Analizy Doświadczeń, które będzie odpowiedzialne za kompleksową analizę przebiegu aktualnie prowadzonych konfliktów zbrojnych, we wszystkich obszarach niezbędnych dla profesjonalizacji sił zbrojnych" – pisze Błaszczak.

Badania i rozwój

Zdaniem byłego ministra Polska potrzebuje głębokiej rewizji sposobu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. "Biorąc pod uwagę budżet obronny, potencjał polskich ekspertów i realne wyzwania bezpieczeństwa, polska DARPA nie jest tylko hasłem, ale realną potrzebą rozwojową. Powołamy Wojskowy CyberParkTechnologiczny, angażujący do współpracy z wojskiem zarówno najlepsze uczelnie i instytuty, jak też innowacyjne firmy, w tym start-upy" – czytamy w jego propozycji.

Reforma dokumentów strategicznych

Błaszczak uważa też, że należy zmienić dokumenty strategiczne w zakresie bezpieczeństwa.

"Stworzymy jednolity system dokumentów określających funkcjonowanie systemu obrony powszechnej, dzięki któremu państwo będzie gotowe do skutecznego i elastycznego reagowania na wszelkie zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym, a także utrzymania ciągłości działania państwa w warunkach kryzysu oraz wojny" – pisze polityk.

Czytaj też:

Cenckiewicz: To mogę potwierdzić z zakulisowych rozmów w Białym DomuCzytaj też:

34 propozycje deregulacyjne dla obronności. Większość dotyczy dronów