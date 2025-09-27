Cenckiewicz: To mogę potwierdzić z zakulisowych rozmów w Białym Domu

– W ramach Paktu Północnoatlantyckiego musimy być z Ameryką, musimy wiedzieć, że wojna Rosji przeciw Ukrainie wchodzi w nową niebezpieczną fazę, a Chiny cementują strategiczny sojusz z Moskwą. I w tej sytuacji Stany Zjednoczone powinny skupić się na podtrzymaniu wiarygodności swojej doktryny odstraszania. I Polska musi być Stanom Zjednoczonym do tego potrzebna. Polska to nie tylko pierwszorzędny sojusznik, ale też brama obronnej i technologicznej przyszłości Europy – uważa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.

Polska jako wiarygodny partner USA – to ma znaczenie

Współpracownik prezydenta zabrał głos na drugiej edycji wydarzenia Kongres Armia w Stalowej Woli. Prelegent zwrócił uwagę, że wbrew temu, co czasem można usłyszeć, wiarygodność Polski w NATO jest dużym atutem naszego kraju w Waszyngtonie. – To mogę państwu potwierdzić z zakulisowych rozmów w Białym Domu – to jest niezwykle istotny czynnik, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla USA. Z kolei idea wspólnej armii europejskiej to papierowy projekt, z którego najprawdopodobniej nic nie będzie, stąd Polska tym bardziej powinna trzymać z Ameryką.

W Cenckiewicz przemówieniu podkreślał wagę zdolności do obrony, co jest wyzwaniem dla wszystkich instytucji państwa oraz znaczenie relacji z sojusznikami. Zaznaczył, że polityka modernizacji armii powinna stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Pochwalił rząd PiS za zainicjowanie tej modernizacji za rządów Beaty Szydło.

Cenckiewicz: Potrzebujemy nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Cenckiewicz przekonywał jednak, że Polska potrzebuje nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. – Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisu pod Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, która pojawiła się na jego biurku 25 lipca br. Chcę powiedzieć z tego miejsca, że to stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy podziela również prezydent Karol Nawrocki – powiedział szef BBN.

Historyk argumentował, że rządowa strategia uwzględniła uwag skierowanych do rządu przez jego poprzedników w BBN. W jego ocenie przedłożona strategia nie odpowiada wyzwaniom epoki i należy wspólnie wypracować w tym zakresie nową strategię.

Szef BBN: To musi się zmienić

Cenckiewicz podkreślał, że żołnierz polski musi być on pod ochroną. Nawiązał to kuriozalnych postępowań prokuratorskich zespołu powołanego przez byłego ministra sprawiedliwości prof. Adama Bodnara.

– Na Boga! Nie może być tak, że żołnierz stoi na granicy Polski z Białorusią. Wie kto jest jego przeciwnikiem, wie kto zabił jego kolegę, jakąś dzidą, a z drugiej strony ma żandarma wojskowego, być może funkcjonariusza służby kontrwywiadu wojskowego i specjalny zespół prokuratorski, który czyha na tego żołnierza, co on zrobi. W jakim zakresie przekroczy prawo. Tak nie może być. To musimy zmienić – powiedział szef BBN.

Kongres Armia

Jak informują na stronie wydarzenia organizatorzy Kongres Armia to wydarzenie, w którym wizje i idee dotyczące przyszłości polskiej obronności spotykają się z doświadczeniem i wiedzą ekspertów. To przestrzeń debaty o bezpieczeństwie narodowym, suwerenności i sile państwa, łącząca refleksję strategiczną z konkretnymi rozwiązaniami.

Organizowany w Stalowej Woli – mieście Centralnego Okręgu Przemysłowego – Kongres nawiązuje do tradycji budowania polskiej niezależności gospodarczej i militarnej. Dziś, w obliczu globalnych wyzwań, staje się platformą, gdzie przedstawiciele świata polityki, wojska, nauki i przemysłu wspólnie rozmawiają o przyszłości Sił Zbrojnych RP oraz kierunkach modernizacji obronności kraju.

