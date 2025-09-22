Sondaż. Większość za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej

50,5 proc. uczestników sondażu opowiedziało się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. To wynik jaki padł w badaniu zrealizowanym przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Przeciwko takiej koncepcji opowiedziało się 40,6 proc. ankietowanych.

Czy przywrócić obowiązkową służbę wojskową?

Respondentom zadano pytanie, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 21 proc. respondentów, a "raczej tak" wskazało 29,5 proc.

Z 40, 6 proc. opowiadających się przeciwko takiemu rozwiązaniu odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 28,2 proc., a "zdecydowanie nie" 12,4 proc.

Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej kwestii zdania lub "trudno mu powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

Polacy ufają Wojsku Polskiemu i NATO

Jak wynika z opublikowanego kilka dni temu badania IBRiS dla PAP zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło rekordowy poziom 93,9 proc. we wrześniu 2025 r. Niewiele niższe jest zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast mocno rośnie nieufność Polaków wobec Unii Europejskiej.

W innym sondażu zapytano, "czy wierzy Pani/Pan w pomoc sojuszników NATO dla Polski w przypadku agresji przeciw naszemu państwu?". Takie pytanie postawiono Polakom w sondażu SW Research dla rp.pl.

Z sondażu wynika, że większość Polaków wierzy w pomoc sojuszników. Odpowiedź "tak" zaznaczyło bowiem 57 proc. uczestników sondażu. Sceptycznych pozostaje 25,8 proc. respondentów, którzy obawiają się, że NATO nie zareaguje w przypadku inwazji na Polskę. Ponadto 17,1 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

