Resorty obrony Polski i Ukrainy podpisały trzy umowy. Oto ich przedmiot

W środę podczas trwającego posiedzenia Sejmu na mównicy pojawił się m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tematem jego wystąpienia były podpisane nowe porozumienia o współpracy pomiędzy ministerstwami obrony Polski i Ukrainy. Polityk podał trzy obszary, jakich dotyczą.

Umowa dronowa

W trakcie przemówienia powiedział, że najważniejsza umowa dotyczy wymiany umiejętności zdolności w zakresie operowania dronami i systemami antydronowymi. Jak argumentował, polski resort obrony chce współpracować, ponieważ Ukraina jest w tej dziedzinie najlepiej rozwinięta. – Ma to najbardziej przetestowane i jest najbardziej doświadczona w boju. Nie ma pod tym względem bardziej doświadczonej armii – wskazał. Minister nie przekazał szczegółów, jak konkretnie będzie wyglądać współpraca na bazie tego porozumienia.

Współpraca ministerstw obrony Polski i Ukrainy

– Druga umowa dotyczyła relacji obustronnych miedzy ministerstwami, wymiany informacji, także udostępniania nam informacji, które są bardzo potrzebne ze strony Ukrainy, żebyśmy mogli się skuteczniej chronić – oznajmił.

Centrum JATEC w Bydgoszczy

Jak przekazał minister, trzecia umowa dotyczy rozwoju Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji JATEC NATO–Ukraina w Bydgoszczy. To jedyna instytucja, która w namacalny sposób łączy NATO i Ukrainę, wskazał.

Kosiniak-Kamysz: Pokój tylko przez siłę

– Polska jest za pokojem, który bez siły się nie odbędzie. Pokój jest dziś możliwy tylko przez siłę. Siłę naszego społeczeństwa, siłę sojuszy, siłę polskiej armii – powiedział Kosiniak-Kamysz, dodając, że strategią Moskwy jest niszczenie relacji polsko-ukraińskich.

Wicepremier zareagował w ten sposób na głos z sali posła Włodzimierza Skalika, pytając go, czy umyślnie bądź nieumyślnie wpisuje się w narrację rosyjską. Przywołał też słowa z wystąpienia prezydenta USA na forum ONZ. – Dobrze, że prezydent Trump bardzo jasno i wyraźnie pokazał, kto jest po dobrej, a kto po złej stronie mocy. Ta cierpliwość, zachęty, otwartość, które były pewnego rodzaju strategią Donalda Trumpa, jak widać też mają swoją granicę i ona się wyczerpuje – ocenił.

