"Nie widziałem takich uśmiechów". Czarzasty o przyszłości koalicji

Szymon Hołowni nie zamierza już przewodzić Polsce 2050. Polityk chce zostać komisarzem w ONZ i zajmować się sprawami uchodźców. Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że "życzy szczęścia" marszałkowi Sejmu. – To dobrze, gdy Polacy awansują w strukturach międzynarodowych – powiedział w Polsat News.

Pytany o sytuację w koalicji w kontekście decyzji Hołowni, odparł: – Jest mi o tym niezręcznie mówić. Koalicja jest dla mnie ważna. Wierzę w tę koalicję i wiem, że to będą dobre dwa lata. Mocno wierzę, że dobre dla Polski będą również następne cztery lata pod tą koalicją. W związku z tym ja bym w trakcie kadencji takiego ruchu nie robił, ale każdy ma prawo do swoich decyzji.

– Uważam, że powinienem być szczególnie odpowiedzialny w trudnych czasach, a czasy są trudne. Ma prawo do decyzji. Myślę, że jego koledzy i koleżanki muszą przemyśleć sprawę wewnątrz partii i klubu. Muszą podejmować rozsądne decyzje, liczymy na nich – podkreślił.

Czarzasty zapewnił też, że członkowie Polski 2050 nie zamierzają się wiązać ani z PiS-em, ani z Konfederacją. – Jeżeli ktoś ma taką tezę, że ktoś z partii tworzących koalicję uśmiecha się do PiS-u, to dementuję: Nie widziałem takich uśmiechów, a wzrok mam sokoli – przekonuje wicemarszałek Sejmu. Podsumował, że "Szymon jest fajnym kumplem" i będzie za niego trzymać kciuki.

Hołownia stara się o funkcję w ONZ. Szłapka: Wzmocnienie dla Polski

Do planów Szymona Hołowni, dotyczących starań o objęcie funkcji w ONZ, odniósł się podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Złożył taką aplikację. Z punktu widzenia Polski to oczywiście rozwiązanie, które wzmacnia. Na to stanowisko jest wiele mocnych kandydatur, natomiast Polska będzie wspierać tę kandydaturę, bo zależy nam na tym, żeby Polacy pełnili w instytucjach międzynarodowych jak najważniejsze stanowiska – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Tutaj oczywiście wymagana jest współpraca rządu, szefa MSZ, ale też prezydenta. Myślę, że ta współpraca będzie – dodał Adam Szłapka.

