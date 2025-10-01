"Szanse są zerowe". Ekspert gorzko o przyszłości Szymona Hołowni

W rozmowie z Radiem RMF24 ekspert ocenił, że Hołownia rozczarował się polityką i "wycofuje się z krajowych spraw". Według Słupika Hołownia, który w 2020 roku zdobył znaczące poparcie w wyborach prezydenckich, nie poradził sobie w starciu z doświadczonymi politykami, takimi jak Donald Tusk. – Myślał, że osiągnie dużo więcej. Popularność w roli marszałka Sejmu w pewnym sensie mu zaszkodziła – powiedział ekspert.

Jaka przyszłość czeka Szymona Hołownię?

Głosy co do przyszłości Szymona Hołowni – zarówno na polskiej scenie politycznej, jak i potencjalnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie – jak sam poinformował w swoich mediach społecznościowych kilka dni temu – złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), są podzielone.

Dodatkowo Hołownia zapowiedział, że nie będzie ubiegać się o dalsze przewodniczenie partii Polska 2050. Tymczasem zarówno z polskiej sceny politycznej, jak i ze środowisk eksperckich płyną głosy sceptyczne także co do jego przyszłości w ONZ: – Jego szanse są zerowe. Nie jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej – stwierdził Tomasz Słupik. Politolog podkreślił również, że wycofywanie się Hołowni z polityki krajowej to poważny cios dla jego ugrupowania. – Polska 2050 jest już pod wodą. Sondaże pokazujące 1 proc. poparcia dowodzą, że wyborcy postawili na niej krzyżyk – stwierdził Słupik.

Szymon Hołownia zostanie "marszałkiem serc"

Nie wszyscy podzielają negatywne opinie. Wsparcie obecnemu marszałkowi Sejmu okazała m.in. poseł Polski 2050 Barbara Oliwecka. Na łamach "Rzeczpospolitej” stwierdziła też, że z "całego serca kibicuje Szymonowi" w staraniach o stanowisko w ONZ. – Wiem, że to jest ten obszar, w którym on się odnajduje najlepiej, bo zawsze działał tak, żeby na świecie było mniej cierpienia – wyjaśniła.

– Polska 2050 istnieje według wartości, które Szymon komunikował, do których my dołączyliśmy, więc mam nadzieję, że będzie takim zawsze strażnikiem tych wartości, tego dialogu, rozmowy, budowania mostów, łączenia ludzi, stawania po stronie obywatela, a nie koncernów. (...) To nie jest tak, że Szymon Hołownia odchodzi w tej chwili z partii. Absolutnie nie. On zapowiedział, że w styczniu nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Natomiast tak troszeczkę żartem mówimy, że zawsze będzie marszałkiem naszych serc – wyjaśniła.

