– Jesteśmy już w stanie innego rodzaju konfliktu: od dawna nie było tu zimna – tu już panuje ogień, o którym mówią sami ludzie Zachodu – powiedziała Zacharowa rosyjskim mediom państwowym. Dodała, że Zachód kłamie oskarżając Moskwę o sabotaż przeciwko krajom NATO. Zacharowa uważa, że Zachód rzekomo próbuje "uzasadnić swoje ogromne wydatki wojskowe”.

– Wszystkie ich oświadczenia wskazują, po pierwsze, że przygotowują serię prowokacji. Po drugie, że muszą uzasadnić swoje budżety wojskowe – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Według niej cały szum wokół tzw. rosyjskich dronów służy wyłącznie uzasadnieniu opinii publicznej państw UE przegotowań do bezpośredniego starcia z Rosją. Zacharowa odniosła się do słów Donalda Tuska, który powiedział, że "nowy rodzaj wojny” z Rosją już trwa. Jak powiedziała, słowa polskiego premiera zawierają wyraźną sprzeczność, ponieważ Zachód miał rzekomo liczyć na błyskawiczne zwycięstwo podczas wojny na Ukrainie.

Rosja oskarża Zachód

Przedstawiciele rosyjskiego rządu regularnie oskarżają Zachód o planowanie prowokacji wobec Moskwy lub nawet frontalnego ataku. Czasem oskarżenia przybierają osobliwą postać.

Niedawno rosyjski minister spraw zagranicznych porównał obecną politykę Berlina do czasów nazistowskich. – Rozwój sytuacji w Niemczech ma prawdopodobnie ten sam cel, jaki miał Hitler – stwierdził Ławrow, twierdząc, że dzisiejsze działania Niemiec są wymierzone przeciwko Rosji.

Szef rosyjskiej dyplomacji mówił o "jawnych oznakach odrodzenia nazizmu" i skrytykował kanclerza Friedricha Merza za zapowiedzi wzmocnienia Bundeswehry. – Jeśli osoba z kraju, który dopuścił się zbrodni nazizmu, twierdzi, że Niemcy muszą znów stać się wielką potęgą militarną, to oznacza zniekształconą pamięć historyczną i jest niezwykle niebezpieczne – oświadczył Ławrow.

Słowa rosyjskiego ministra wpisują się w retorykę Kremla, który od lat oskarża Zachód o "militaryzację" i używa historycznych odniesień do uzasadniania swojej agresywnej polityki. Berlin odpowiada, że rozbudowa niemieckich zdolności wojskowych jest reakcją na rosyjską napaść na Ukrainę i ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy.

