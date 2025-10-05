Polska 2025?

DEKAMERONKI | Szymon Hołownia ogłosił, że wycofuje się z przywództwa swej partii, co wraz z jego umówionym odejściem z rotacyjnego stanowiska marszałka Sejmu oraz nieprzyjęciem przez niego propozycji wicepremierostwa oznaczać może koniec ruchu Polska 2050. Skłania to do krótkiego bilansiku tego zjawiska.
Ruch Hołowni można zaliczyć do stałego i systemowego generowania „trzecich dróg”, które nam się już przewijały w przeszłości całej III RP. Mamy więc kolejne oczko łańcuszka nizanego przez system polityczny, gdyż Hołownia dołączył do Petru, Biedronia, Palikota czy – w pewnym sensie – Kukiza. Jaka jest funkcja „trzecich dróg”?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.