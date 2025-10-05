Polska 2025?

Ruch Hołowni można zaliczyć do stałego i systemowego generowania „trzecich dróg”, które nam się już przewijały w przeszłości całej III RP. Mamy więc kolejne oczko łańcuszka nizanego przez system polityczny, gdyż Hołownia dołączył do Petru, Biedronia, Palikota czy – w pewnym sensie – Kukiza. Jaka jest funkcja „trzecich dróg”?