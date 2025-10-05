To on zastąpi Hołownię? "Mógłby być nowym otwarciem"

W środę Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Były lider Nowoczesnej zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy zagłosowali na Polskę 2050 w 2023 r., a także wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

Wcześniej Szymon Hołownia zadeklarował, że nie będzie ubiegał się ponownie o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Marszałek Sejmu złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Petru zastąpi Hołownię? "Ma ogromną wiedzę"

Poparcie dla Ryszarda Petru wyraziła była poseł Polski 2050, a obecnie parlamentarzystka niezrzeszona Izabela Bodnar. – Po tym, jak dowiedziałam się, że wyraził gotowość do szefowania Polsce 2050, bardzo się ucieszyłam. Jestem całym sercem za nim. Poznałam go i wiem, że to człowiek, na którym można polegać. Ma ogromną wiedzę i doświadczenie polityczne. Mógłby być nowym otwarciem dla Polski 2050, które przyniesie pozytywne zmiany – oceniła w rozmowie z "Faktem".

Co więcej, Bodnar oświadczyła, że w przypadku wyboru Petru na przewodniczącego ugrupowania nie odrzuca możliwości powrotu do Polski 2050. – Ważne jest, aby Polska 2050 się podniosła. Żeby jednak tak się stało, potrzebna jest nowa energia i wizja. Ludzie, którzy doprowadzili do tego, że partia ma dzisiaj 1 proc. poparcia, nie powinni już się pchać do pierwszego szeregu – stwierdziła.

Sondaż: Jaka przyszłość Polski 2050?

W nowym sondażu dla "Rzeczpospolitej" ankieterzy SW Research zapytali respondentów, czy Polska 2050 jest w stanie przetrwać po tym, jak Hołownia zapowiedział, że przestanie kierować tą partią.

"Tak" odpowiedziało 9,3 proc. pytanych. 24,6 proc. badanych spodziewa się, że Polska 2050 przetrwa, ale dojdzie w niej do rozłamu. 29,1 proc. ankietowanych uważa, że Polska 2050 nie przetrwa bez Hołowni jako lidera. Natomiast 36,9 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

