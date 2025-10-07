Była kanclerz Niemiec ujawniła, że w 2021 roku Polska i państwa bałtyckie zablokowały unijny dialog z Rosją, który – jej zdaniem – mógł pomóc w uratowaniu porozumień mińskich i powstrzymać Władimira Putina przed atakiem na Ukrainę.

"Bruksela jest zakładnikiem agresywnej polityki państw bałtyckich"

Pieskow zasugerował, że Merkel mogła mieć rację, podkreślając, że decyzja o odrzuceniu dialogu była błędem: – Bruksela jest zakładnikiem agresywnej polityki, jaką państwa bałtyckie i Polska prowadzą wobec Rosji w wielu kwestiach dotyczących polityki zagranicznej. Widać to gołym okiem – powiedział. – Dlatego można uwierzyć, że pani Merkel ma w tej kwestii rację – dodał rzecznik Kremla.

Według Pieskowa, gdyby w 2021 roku UE podjęła rozmowy z Rosją, "możliwe, że sytuacja potoczyłaby się inaczej":

– Gdyby wtedy zwyciężył zdrowy rozsądek, być może udałoby się uniknąć eskalacji, ale zachodni przywódcy ulegli emocjom i presji ze strony kilku krajów – stwierdził. – Widać wyraźnie, że niektóre stolice Europy Wschodniej narzucają całą agendę wobec Moskwy i blokują konstruktywny dialog. To polityka konfrontacji, a nie współpracy – ocenił.

Pieskow o pociskach Tomahawk dla Ukrainy: To byłaby poważna eskalacja

Pieskow poruszył też temat możliwych dostaw amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk dla Kijowa, o których wspomniał Donald Trump. – Pociski te mają zasięg do 2,5 tys. kilometrów i mogą być wyposażone w głowice nuklearne. To byłaby poważna eskalacja, która jednak nie zmieni sytuacji na froncie z punktu widzenia reżimu kijowskiego – ostrzegł. – Stanowisko Moskwy jest jasne – przekazanie tej broni będzie oznaczało kolejne zaostrzenie konfliktu, a odpowiedź Rosji została już przedstawiona przez prezydenta Putina na Klubie Wałdajskim – zaznaczył rzecznik Kremla.

Słowa Merkel wywołały falę krytyki w Polsce i krajach bałtyckich. – Konsekwentnie powtarzałem Merkel, że z Putinem nie można postępować w dobrej wierze, ale ona uważała, że państwa bałtyckie się mylą – powiedział były premier Łotwy Krišjānis Kariņš. Zastrzeżenia wobec wypowiedzi Merkel zgłosili także były premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Radosław Sikorski.

