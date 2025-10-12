Polska wspiera terroryzm?
  Łukasz Warzecha

Zniszczony gazociąg Nord Stream 2 Źródło: Zrzut ekranu z Nyheder TV2
Czy Polska wzięła udział w akcie międzynarodowego terroryzmu? Przede wszystkim takie pytanie powinniśmy dzisiaj stawiać w kontekście aresztowania Wołodymyra Z., ukraińskiego nurka oskarżanego przez niemiecką prokuraturę o udział w wysadzeniu trzech nitek gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 r. Zamiast tego mamy kolejny rozdział farsy pt. „Kto bardziej nienawidzi Władimira Putina”

Historia się nie powtarza, ale czasami warto poszukać analogii. Na początku lat 2000. lider Samoobrony Andrzej Lepper zaczął mówić publicznie o tym, że w Klewkach w województwie warmińsko-mazurskim pojawiali się „talibowie” (wbrew powszechnemu mitowi, nie mówił o tym jednak nigdy z sejmowej trybuny). Afgańczycy mieli tam przylatywać, by kupować wąglika, czyli formę broni biologicznej. Z Leppera niemal wszyscy wtedy żartowali, bo wieści brzmiały niedorzecznie.

Niedługo później okazało się jednak, że powtarzając wiadomości od swojego informatora, znanego biznesmena z tamtej okolicy, Andrzej Lepper mylił się tylko częściowo. W 2005 r. od artykułu w amerykańskim dzienniku „The Washington Post” zaczęła się afera z tajnymi więzieniami CIA w Europie. Z czasem okazało się, że takie więzienie działało również na terytorium Polski, w Starych Kiejkutach, gdzie mieściła się szkoła wywiadu, mająca początki jeszcze w PRL. Przez wiele lat polscy politycy zaprzeczali, że działo się tam cokolwiek powiązanego ze służbami USA. Dopiero na początku drugiej dekady XXI w. o sprawie powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Do dzisiaj jednak nie jest jasne, jak dużo wiedziało ówczesne szefostwo państwa z premierem Leszkiem Millerem na czele i czy miało świadomość łamania przez Amerykanów prawa.

