Wielka Wojna Polska

Zafascynowany Imperium Brytyjskim Dmowski pisał na początku XX w., że prawdziwa solidarność z losem i interesami narodu powinna w równym stopniu przejawiać się we wszelkich warunkach, niezależnie od tego, czy Ojczyzny trzeba „bronić czy w jej imieniu napadać”, bo na „takim tylko patriotyzmie można budować narodową przyszłość”.
Wydaje się, że w tym miejscu poniosła go retoryka, chęć prowokowania, agere contra naiwnym wizjom wiecznotrwałego sprawiedliwego ładu międzynarodowego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.