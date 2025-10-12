Wielka Wojna Polska

Lwów został odznaczony Orderem Virtuti Militari 22 listopada 1920 roku, co uczyniło go pierwszym i jedynym miastem w II RP, które otrzymało to odznaczenie

Zafascynowany Imperium Brytyjskim Dmowski pisał na początku XX w., że prawdziwa solidarność z losem i interesami narodu powinna w równym stopniu przejawiać się we wszelkich warunkach, niezależnie od tego, czy Ojczyzny trzeba „bronić czy w jej imieniu napadać”, bo na „takim tylko patriotyzmie można budować narodową przyszłość”.

Wydaje się, że w tym miejscu poniosła go retoryka, chęć prowokowania, agere contra naiwnym wizjom wiecznotrwałego sprawiedliwego ładu międzynarodowego.