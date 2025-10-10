Kaczyński premierem? Tajemnicze słowa Bielana

Europoseł PiS Adam Bielan był pytany w Radiu Plus, czy wewnątrz partii trwają rozmowy o tym, kto mógłby zostać premierem, gdyby to ta partia decydowała.

– Jestem za wewnętrzną dyskusją. Jestem przeciwko roztrząsaniu tych spraw w mediach. Uważam, że to jest gruby błąd tych koleżanek, kolegów, którzy dają się wyciągać dziennikarzom na tego rodzaju plotki bo to nam nie służy. Będziemy o tym dyskutować w ramach władz Prawa i Sprawiedliwości w odpowiednim momencie, kiedy będą się zbliżały wybory parlamentarne bo na razie nie znamy nawet terminu tych wyborów – odpowiedział.

Odniósł się także do kwestii Jarosława Kaczyńskiego i tego, czy ten chce ponownie stanąć na czele rządu. – Ja bym bardzo chciał bo był znakomitym Premierem chociaż dość krótko. Mówię o rządzie 2006 – 2007. No niestety pan prezes Kaczyński zarówno publicznie jak i wewnątrz partii już jakiś czas temu przesądził, że nie aspiruje do tej funkcji – stwierdził polityk.

Ile czasu ma Tusk? Bielan: Nie da się rządzić przeciwko prezydentowi

Społeczeństwo oczekuje współpracy prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska, mimo politycznych podziałów. Takie życzenie wyraziło aż dziewięciu na dziesięciu Polaków.

Wniosek płynie z sondażu pracowni IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET. W badaniu padło pytanie: "Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien współpracować z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi?". Aż 60 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a kolejne 33 proc. – "raczej tak".

Tylko 5 proc. respondentów uznało, że głowa państwa nie powinna podejmować kooperacji z Radą Ministrów, a zaledwie 0,5 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie". Ok. 1 proc. badanych przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie. Tylko czy takie rządy są możliwe? Do perspektyw stojących przed koalicją odniósł się w piątek na antenie Radia Plus europoseł PiS Adam Bielan.

– Nie sądzę, żeby miała dwa lata, na pewno nie w tej formule. W Polsce nie da się rządzić przeciwko prezydentowi, można rządzić obok prezydenta, prezydent nie musi być koniecznie z tego samego obozu, ale trzeba zbudować sobie jakąś relację – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczył Bielan, "Tusk nie jest w stanie zbudować relacji z prezydentem Karolem Nawrockim w żaden sposób". – Pamiętamy, co zarówno pan prezydent mówił, oceniając, jak fatalny jest ten rząd w kampanii prezydenckiej i co mówił Tusk, mówię o jego skandalicznych oskarżeniach pod adresem urzędującej głowy państwa – podkreślił.

– Biorąc pod uwagę władzę, którą w Polsce ma prezydent, według naszej Konstytucji może zawetować każdą ustawę, za wyjątkiem ustawy budżetowej, ten rząd żadnych wielkich rzeczy już nie dokona – dodał europoseł PiS.

Czytaj też:

Transfery z Polski 2050 do PSL? Zgorzelski: Na co nam ci posłowie?