Współpraca prezydenta z rządem? Takiej odpowiedzi udzielili Polacy

Wniosek płynie z sondażu pracowni IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET. W badaniu padło pytanie: "Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien współpracować z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi?". Aż 60 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a kolejne 33 proc. – "raczej tak".

Tylko 5 proc. respondentów uznało, że głowa państwa nie powinna podejmować kooperacji z Radą Ministrów, a zaledwie 0,5 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie". Ok. 1 proc. badanych przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Taką opinię wyraziły poszczególne elektoraty

Zwolennicy ugrupowań tworzących rządową koalicję, czyli elektoraty Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy niemal jednogłośnie oczekują współpracy. Spośród wyborców KO aż 99 proc. badanych jest zdania, że Karol Nawrocki powinien współpracować z gabinetem Donalda Tuska. Taką opinię wyraziło też 91 proc. wyborców Trzeciej Drogi (Polskiego Stronnictwo Ludowe + Polska 2050) i 97 proc. sympatyków Lewicy.

Większe zróżnicowanie opinii można zauważyć wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych. W przypadku elektoratu Prawa i Sprawiedliwości 30 proc. respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", natomiast 59 proc. – "raczej tak". Sprzeciw wyraziło 7 proc. badanych.

Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, to opcję "zdecydowanie tak" wybrało 33 proc. badanych, a "raczej tak" – 54 proc. Z tej grupy 10 proc. badanych uważa, że głowa państwa nie powinna współpracować z obecnym rządem.

Wiek a opinia na temat współpracy prezydenta z rządem

Co ciekawe, wyniki różnią się pod względem wieku respondentów. Połowa badanych w grupie osób od 18 do 29 lat i od 30 do 39 lat wybrała odpowiedź "raczej tak", natomiast czterech na dziesięciu badanych wskazało opcję "zdecydowanie tak".

Jeśli chodzi o osoby po czterdziestym i pięćdziesiątym rokiem życia, zdecydowaną większość stanowią zwolennicy współpracy. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło od 67 do 73 proc. badanych.

W najbardziej zaawansowanej wiekowo grupie osób powyżej 70. roku życia aż siedmiu na dziesięciu respondentów wskazało opcję "zdecydowanie tak", natomiast kolejne 23 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Sprzeciw wobec współpracy prezydenta z rządem najczęściej wyrażano w grupach najmłodszych i wśród osób w wieku od 60 do 69 lat. W tej grupie co dziesiąty respondent udzielił odpowiedzi "raczej nie".

