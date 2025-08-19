Bez Polski u Trumpa. Przydacz o kulisach, Sikorski odpowiada

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii) oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Na spotkaniu w Waszyngtonie nie było nikogo z Polski. Obóz prezydenta przekonuje, że powinien tam być premier Donald Tusk lub minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przedstawiciele rządu uważają, że w rozmowach z Trumpem powinien uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki.

Spotkanie u Trumpa bez Polski. Jak do tego doszło?

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza ustalenia co do obecności polskiej delegacji zapadały w sobotę i w niedzielę na telekonferencji w ramach "koalicji chętnych". Tam Polskę reprezentowali Tusk oraz Sikorski.

– W tym formacie decyzje i dyskusje prowadził premier Tusk i minister Sikorski i to oni nie zgłosili obecności Polski na rozmowach w Waszyngtonie – mówił Przydacz we wtorek w RMF FM. Jak dodał, taką informację pozyskał "z wielu źródeł, także źródeł zagranicznych".

"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada Przydaczowi

Do tych słów Sikorski odniósł się w mediach społecznościowych. "Wiceminister Przydacz dostał z MSZ szczegółową relację z telekonferencji Koalicji Chętnych i wie, że nie było tam żadnego zgłaszania obecności. Mamy transkrypt" – napisał na platformie X.

Jego zdaniem "nie będzie łatwo współpracować bez szacunku dla faktów i minimum dobrej woli".

W kolejnym wpisie Sikorski dodał, że nieprawdą jest także, jakoby w "koalicji chętnych" brały udział tylko kraje, które chcą wysłać swoje wojska na Ukrainę w ramach misji pokojowej po zakończeniu wojny.

Koalicja ponad 30 państw działająca pod egidą Francji i Wielkiej Brytanii, nazywana "koalicją chętnych", ma na celu zapewnienie powojennych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym rozmieszczenia sił wsparcia.

