Burza wokół słów Merkel. Polacy jednoznacznie o byłej kanclerz

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel udzieliła wywiadu węgierskiemu kanałowi Partizan, w którym mówiła m.in. o przyczynach wojny na Ukrainie wywołanej przez Władimira Putina. Jej wypowiedź o Polsce, nieprecyzyjnie sparafrazowana przez tabloid "Bild", wywołała polityczną burzę.

Niemiecki dziennik napisał, że była kanclerz "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później". W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły, ale omówienie "Bilda" odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce.

Europoseł z Łotwy Rihards Kols napisał, że obwinianie Polski i państw bałtyckich o wybuch wojny jest "nie tylko absurdalne, ale też nieprzyzwoite". "Ta osoba, która nagradzała jawną rosyjską agresję nowymi rurociągami, teraz poucza tych, którzy odmawiali ustępstw i samozniszczenia" – dodał.

Polacy ostro o Merkel

Wielu komentatorów przypomniało, jak ugodową politykę wobec Rosji prowadziła kanclerz. Warto przypomnieć, że nawet partyjni koledzy Merkel z CDU zarzucali jej zbytnie ustępstwa wobec Moskwy.

Pracownia SW Research zapytała Polaków czy uważają, że polityka Angeli Merkel wobec Władimira Putina w czasach, kiedy pełniła funkcję kanclerza Niemiec, była zbyt łagodna?

Aż 73,2 proc. respondentów odpowiedziało, że tak. Przeciwnego zdania było 10,3 proc. badanych. 16,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-8 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 844 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

